Zaiskrilo na primopredaji konja kod Slatine: 'Evo u čemu ih drže za 500 eura mjesečno, strašno!'

POVRAT NAKON DVIJE GODINE /

Više od dvije i pol godine traje postupak utvrđivanja vlasništva i povrata 45 konja između zagrebačkog Galopskog saveza i zagrebačkog Hipodroma. Nakon što je 2023. Grad Zagreb krenuo s uklanjanjem korisnika prostora bez valjanih ugovora, konji su izmješteni na više lokacija u Hrvatskoj, a njihovo zbrinjavanje financirao je Grad.

"Evo u čemu drže konje za 500 eura mjesečno. Strašno. Ovo nije ni za kokoši držat. Ovo su sve naši konji od kluba", kazala je Dubravka Prekrat, vlasnica trkaćih konja.

Prvi put nakon dvije godine Dubravka je vidjela konje koje je trenirala i o kojima se brinula. "Ovaj je ozlijeđen. Zadnje noge su mu natečene", kaže.

Vlasnici tvrde da se vlasništvo moglo utvrditi ranije te da su konji godinama bili u nejasnom sustavu skrbi. "Nakon dvije godine sudski nam je priznato vlasništvo nad konjima, iako imamo dokumentaciju od samog početka. Sada napokon možemo preuzeti svoje životinje. Ne znamo koliko ih je živo, a koliko nije. Imamo različite informacije", kaže Dubravka.

