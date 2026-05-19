Mladi dobili 100 eura za kina, koncerte! Lara otkrila na što će iskoristiti vaučer: 'Ima puno opcija'

Na kulturnoj iskaznici 18-godišnjaci od danas mogu pronaći 100 eura za kina, koncerte, predstave, knjige i mnoge druge kulturne sadržaje. Projekt vrijedan gotovo 5 milijuna eura od danas je u funkciji, a sve što treba učiniti jest prijaviti se putem sustava e-Građani u aplikaciju Kooltura. Kupon će vrijediti do navršenih 19 godina.

"Naša je poruka da u trenutku kad mladi ljudi, kada 18-godišnjaci izlaze iz sustava obrazovanja – dakle izlaze iz režima gdje su drugi određivali možda što će posjećivati i koje će kulturne sadržaje konzumirati – šaljemo im poruku da je važno biti aktivan sudionik kulturnih događanja po svom izboru", poručila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Reporterka RTL-a Danas Laura Damnjanović Šalamon razgovarala je s Larom Carić iz Zagreba i provjerila na što će ona potrošiti svoju kulturnu iskaznicu.

Kulturna iskaznica je tu. Na što ćeš je iskoristiti?

Iskoristit ću je sigurno za kino, obožavam kino i filmove. Iskoristit ću je vjerojatno i za neke koncerte ili predstave. Pogotovo za neki koncert tipa Lare Fabian. I naravno, možda u knjižari, za neke knjige isto. Ima puno opcija, ja sam uvijek za sve.

Na čemu si zadnje bila? Spomenula si neki koncert.

Bila sam na koncertu Lare Fabian. Budući da ja inače pjevam, onda je meni to bilo prezanimljivo jer ona predivno pjeva – emocija, sve je bilo tip-top. Tako da sam morala otići na njezin koncert. Bilo mi je savršeno, tako da ću sigurno morati ići opet ako ponovno dođe k nama.

Misliš li da su ta kulturna događanja možda malo preskupa za mlade?

Mislim da da. Osobno mislim da naše mlađe društvo ipak treba neku pomoć oko toga jer nemaju svi novca za baš puno događanja, a možda netko želi ići. Tako da sigurno mislim da je možda bar malo preskupo.

Hoćete li ti i tvoja ekipa sada više ići na kulturna događanja?

Naravno. Pomoću ove aplikacije Kooltura i te iskaznice, ja mislim da ćemo mi sigurno ići puno više. To je stvarno odličan iznos, taman da se potroši na sve što volimo. Jedva čekam ići u kino s prijateljicom. Aplikacija je odlična prilika koja nam sve to omogućuje.