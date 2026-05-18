Hrvati masovno uzimali vaučere, država sve platila: Većina potom promijenila posao

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u četiri protekle godine korisnicima je dodijelio gotovo 63.500 vaučera za dodatno obrazovanje i za tu svrhu isplatio 54,3 milijuna eura, dvije trećine tj. 66 posto nezaposlenih korisnika vaučera zaposlilo se unutar šest mjeseci od završetka obrazovanja.

Najviše ih se zaposlilo u trgovini na veliko i malo te u prerađivačkoj industriji, odgovorio je Zavod, navodeći i da se 17 posto korisnika zaposlilo u djelatnosti koja odgovara sektoru programa koji su završili.

Vaučere za stjecanje dodatnih znanja i vještina od 1. travnja 2022. mogle su zatražiti zaposlene i nezaposlene osobe, uz uvjet da imaju 15 godina života i da su završile osnovnu školu. Do konca prošle godine dodijeljeno ih je 63. 460, najviše u prošloj, 2025. godini (23. 394), a najmanje u početnoj, 2022. godini (7.090). Godine 2023. dodijeljeno ih je 8. 424, u 2024. godini gotovo 14. 000, a u ovoj godini 10. 607 vaučera.

Vaučeri za obrazovanje dodjeljivani su za stjecanje zelenih, digitalnih i ostalih deficitarnih vještina sukladno potrebama tržišta rada.

Brojke otkivaju da je je polovica dodijeljenih, 32.257, bila digitalna, oko 8.500 zelena, a nešto preko 22.600 vaučera bilo je u kategoriji ostali.

Top pet programa

Top pet programa obrazovanja po broju dodijeljenih vaučera su pomoćnik u nastavi (5.873), temeljne digitalne vještine (5.599), internetski marketing i brendiranje (5.445), osobni asistent (3.370) i knjigovođa (3.272).

U sve četiri protekle godine žene su više od muškaraca željele dodatno se obrazovati i popraviti svoju poziciju na tržištu rada, one čine 60 posto korisnika vaučera, muškarci preostalih 40 posto.

Većina korisnika vaučera je u punoj radnoj dobi i tako je bilo kroz sve četiri protekle godine, s tim da skupina korisnika starijih od 55 godina bilježi konstantan blagi rast na račun korisnika u dobi od 15 do 29 godina.

Statistika pokazuje da su vaučere najviše (61, 2 posto) koristile osobe u dobi od 30 do 54 godine, potom one u dobi od 15 do 29 godina (30, 5 posto), a da je samo 8, 4 posto korisnika bilo starije od 55 godina.

U prvoj godini korištenja, brojke su bile ponešto drugačije. Glavnina, 64 posto vaučera, bila je odobrena korisnicima u dobi od 30 do 54 godine, a samo jedan posto onima starijim od 55 godina. Korisnicima starim između 15 i 29 godina te, 2022. godine bilo je odobreno 35 posto vaučera.

Svih proteklih godina pogodnosti dodatnog obrazovanja primarno su koristile zaposlene osobe. Od oko 63. 500 dodijeljenih vaučera, njih 44. 200 ili gotovo 70 posto dodijeljeno je zaposlenima, a 19. 200 ili 30 posto, nezaposlenim osobama.

Vaučere najmanje koristili Ličani

Gledano po područnim službama i uredima Zavoda, najveće zanimanje za vaučere bilo je u područnim službama Zagreb (gotovo 15 tisuća), Osijek i Split (po 5.600), Rijeka (oko 3.800) i Slavonski Brod (nešto preko 3.000).

Najmanje vaučera, samo 466, dodijeljeno je u područnom uredu Gospić.

Iz Zavoda potvrđuju da je kraj lipnja predviđen kao kraj financiranja vaučera za stjecanje zelenih i digitalnih vještina sredstvima osiguranim u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026., ali i dodaju da se za korisnike ne očekuju znatnije promjene, osim u jednom dijelu.

Radi se o ponudi dostupnih programa, naime, nakon lipnja planirana je revizija popisa programa te utvrđivanje ispunjavanja kriterija upisanih programa u Katalog vještina i programa, navodi Zavod i napominje da su sredstava za daljnju provedbu sustava vaučera osigurana iz Europskog socijalnog fonda plus.

Planovi obrazovanja su ostvareni

Zavod ističe i kako su planovi obrazovanja u protekle četiri godine, ostvareni.

„Ciljevi definirani kroz financiranje iz NPOO-a bili su obuhvatiti 40.000 korisnika vaučera za digitalne i zelene programe te 12.000 korisnika iz ranjivih skupina, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe, osobe u NEET statusu, neaktivne, osobe starije od 55 godina, osobe bez kvalifikacija, osobe s invaliditetom, korisnike zajamčene minimalne naknade te pripadnike romske nacionalne manjine". Ovi ciljevi su ostvareni, iako je pred nama još mjesec i pol provedbe financirane iz navedenog izvora, te se očekuje daljnji rast rezultata do kraja razdoblja, odgovorio je Zavod Hini.

Učinak vaučera na promjenu zanimanja i novi posao

Zavod je naveo i podatke o tome kako su vaučeri utjecali na promjenu zanimanja korisnika, odnosno pronalazak drugog posla.

Analiza zapošljivosti, izrađena na temelju podataka do kraja 2025. godine pokazala je da se 66 posto nezaposlenih korisnika zaposlilo unutar šest mjeseci od završetka obrazovanja i to najviše u sektorima Trgovina na veliko i malo te Prerađivačka industrija. Pritom se 17 posto korisnika zaposlilo u djelatnosti koja odgovara sektoru obrazovnog programa koji su završili.

Što se tiče zaposlenih korisnika vaučera, 98 posto ih ostalo je u zaposlenju nakon šest mjeseci, a njih 16 posto promijenilo je poslodavca.

Ako se analizira zapošljivost korisnika vaučera 12 mjeseci od završetka obrazovanja, 84 posto nezaposlenih korisnika se zaposlilo unutar 12 mjeseci, najviše u sektorima Trgovina na veliko i malo te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Pritom se 17 posto korisnika zaposlilo u djelatnosti koja odgovara sektoru obrazovnog programa koji su završili.

Što se tiče zaposlenih korisnika vaučera kojima je prošlo 12 mjeseci od završetka obrazovanja, 98 posto ih ostalo u zaposlenju, a njih 28 posto promijenilo je poslodavca.

Sustav obrazovanja putem vaučera osmislilo je i pokrenulo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dok ga operativno provodi HZZ.