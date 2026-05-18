Ljudi traže da im popravi fotke, a on ih urnebesno uništava: Izdvojili smo one najluđe

Priča Jamesa Fridmana počela je skromno, s eksperimentiranjem u programima za obradu slika dok su ti alati još bili relativno novi. U početku je uređivao fotografije za prijatelje i obitelj, a ti su radovi, zahvaljujući humoru, brzo pronašli put do šire publike na internetu. Metodologija mu je jednostavna, ali genijalna. On se pedantno drži točnih riječi zahtjeva, ignorirajući očitu namjeru i umjesto toga se poigravajući dvosmislenošću jezika.

Kroz godine je stvorio riznicu sada već kultnih primjera. Djevojka koja je željela da joj dečko na slici "izgleda kao boksač" dobila je fotografiju na kojoj je njezin partner pretvoren u psa pasmine bokser. Mladić koji je molio da bude viši dobio je na glavu komično visok šešir. Zahtjev da se "ukloni bivša djevojka" sa slike rezultirao je njezinim digitalnim brisanjem i zamjenom nekim apsurdnim elementom.

Iako ga mnogi nazivaju "Photoshop trolom", Fridmanov rad ima znatno dublju dimenziju. On svjesno koristi svoju platformu kako bi se suprotstavio štetnim društvenim pritiscima. Kada primi zahtjeve koji proizlaze iz nečije nesigurnosti oko fizičkog izgleda, Fridman odbija napraviti traženu promjenu. Umjesto toga, ostavlja fotografiju netaknutom i odgovara porukom ohrabrenja.

James Fridman je uspio stvoriti jedinstvenu nišu u kojoj se spajaju vrhunska tehnička vještina, britki humor i istinska društvena svijest.