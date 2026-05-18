Sjećate se 'Charliejeve anđelice'? Većina bi u tim godina željela izgledati kao Lucy Liu

Glumica Lucy Liu (57) je puno više od uloga koje su je proslavile. Iako je publika pamti kao opasnu O-Ren Ishii u "Kill Billu", jednu od tri "Charliejeva anđela" ili kao beskompromisnu odvjetnicu Ling Woo u seriji "Ally McBeal", njezin život izvan kamera priča je o ustrajnosti, borbi za vlastiti identitet i hrabrim odlukama koje su je definirale kao jednu od najutjecajnijih glumica svoje generacije. Notorno privatna kada je riječ o intimi, Liu je ipak kroz godine dopustila javnosti da zaviri u njezin svijet, otkrivajući ženu koja je uspjeh gradila isključivo prema vlastitim pravilima.