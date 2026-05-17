Zagrepčanke prkosile kiši i hladnoći: S minicama i golim nogama osvojile centar grada

Subotnja špica u Zagreb ni ove kišne svibanjske subote nije izgubila status modne piste na otvorenom. Unatoč kiši i nešto nižim temperaturama, Zagrepčanke nisu odustale od sređivanja i šetnje centrom grada.

Vrijeme je ovoga puta diktiralo nešto drugačije modne kombinacije pa su umjesto laganih proljetnih kompleta i otvorenih sandala ulicama dominirali elegantni baloneri, trendi kožne jakne i efektni kišobrani koji su postali pravi modni dodatak.

Ipak, u masi modno osviještenih dama posebno su se istaknule one najhrabrije koje su gradom prošetale u mini haljinama i golih nogu, unatoč kiši i hladnijem vremenu. Njihove odvažne modne kombinacije privlačile su poglede prolaznika i još jednom pokazale da Zagrepčanke ne odustaju od stila ni kada vremenske prilike nisu idealne.

Sve trenutke sa špica koja je još jednom potvrdila da moda u Zagrebu ne poznaje loše vrijeme svojim je objektivom zabilježio fotograf Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf), a kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.