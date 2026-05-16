Elitno slavlje u Dubrovniku: Vjenčanje Darija Srne i Mirele Forić Srne i dalje mami uzdahe

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna i njegova supruga Mirela Forić Srna već 16 godina grade skladan i stabilan odnos, a danas slave godišnjicu braka.

Njihova ljubavna priča započela je 2005. godine, kada su se upoznali sasvim slučajno u zagrebačkom klubu Ludnica. Nakon pet godina veze odlučili su svoju ljubav okruniti brakom.

Vjenčali su se 16. svibnja 2010. godine u luksuznoj atmosferi dubrovačke vile Agava. Svečanosti je prisustvovalo šezdesetak članova obitelji i bliskih prijatelja, a među uzvanicima su bili i njihovi kumovi Dario Zahora i Ana Tomić.

Njihovo vjenčanje tada je slovilo za jedno od najraskošnijih na domaćoj društvenoj sceni, a kako je izgledalo pogledajte u galeriji.