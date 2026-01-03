Nemamo ih priliku često vidjeti: Darijo Srna oduševio fotografijom sa suprugom i djecom

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i današnji sportski direktor Šahtara iz Donjecka, Darijo Srna (43), ušao je u novu 2026. godinu u krugu svoje obitelji, a dirljivom objavom na društvenim mrežama oduševio je svoje brojne pratitelje.

Objavivši rijetku obiteljsku fotografiju, Srna je poslao poruku koja nadilazi uobičajene blagdanske čestitke, a njegova želja za mirom ima posebno duboko značenje.

Na fotografiji koja je brzo prikupila tisuće lajkova, Darijo Srna pozira sa suprugom Mirelom Forić Srnom (44) te njihovo dvoje djece, kćeri Kasjom i sinom Karlom.

Besprijekorna elegancija

Obitelj je za proslavu odabrala besprijekorne elegantne odjevne kombinacije. Darijo i njegov sin Karlo izgledali su poput pravih džentlmena u klasičnim crnim odijelima s leptir mašnama, dok su dame plijenile pozornost svojom profinjenošću. Mirela je zablistala u dugoj crnoj baršunastoj haljini spuštenih ramena koja je istaknula njezinu figuru, a kći Kasja odabrala je modernu svjetlucavu haljinu.

Skladno odjeveni i nasmiješeni, odavali su dojam prave obiteljske idile i zajedništva. Iako lokacija proslave nije otkrivena, raskošan interijer s elegantnim namještajem i cvjetnim aranžmanima sugerira da su u novu godinu ušli u svečanom i luksuznom ambijentu.

Uz fotografiju, Srna je na engleskom jeziku napisao jednostavnu, ali snažnu poruku: "Dragi svi, želimo vam sretnu Novu godinu! Neka nam ova godina svima donese mir, zdravlje, ljubav i uspjeh. Obitelj Srna".

Obitelj je na prvom mjestu

Ovom objavom Darijo Srna još je jednom pokazao kako je, unatoč velikoj nogometnoj karijeri i današnjoj važnoj funkciji, obitelj uvijek na prvom mjestu. Fotografija koja odiše toplinom i zajedništvom, upotpunjena snažnom porukom nade, savršen je podsjetnik na vrijednosti kojima teži jedan od najvećih hrvatskih sportaša.

