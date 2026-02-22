Pogledajte što je Tudor izvodio u prvoj utakmici na klupi Tottenhama: 'Jako tužan, jako ljut'

Igor Tudor debitirao je na klupi Tottenhama domaćim porazom od vodećeg Arsenala sa 1-4 u susretu 27. kola Premier lige. Tudor nije mogao imati teži debi na klupi Spursa. S druge strane je stajao "omraženi" susjed iz sjevernog Londona i trenutačni lider Arsenal.

Tudor je tijekom utakmice bio jako nemiran, konstantno je gestiklirao i dovikivao upute igračima i na njegovm licu se vidjelo da nije zadovoljan.

Fotografije s utakmice uhvatile su njegov izraz lica koji je odražavao potpunu nemoć i frustraciju. Bio je to mrki, ljutiti pogled čovjeka koji je svjedočio raspadu sustava i gomili "loših navika" koje je njegova momčad naslijedila. "Jako sam tužan, jako ljut, sve pomalo", priznao je nakon susreta, ne skrivajući razočaranje što igrači ni u derbiju nisu uspjeli pokazati ono što su pripremali na rijetkim zajedničkim treninzima.