FRUSTRACIJA I NEMOĆ /

Pogledajte što je Tudor izvodio u prvoj utakmici na klupi Tottenhama: 'Jako tužan, jako ljut'

Pogledajte što je Tudor izvodio u prvoj utakmici na klupi Tottenhama: 'Jako tužan, jako ljut'
Foto: John Walton, PA Images/Alamy/Profimedia
Debi iz noćne more. Tako bi se najkraće mogao opisati prvi nastup Igora Tudora na klupi Tottenhama. U uzavreloj atmosferi sjevernolondonskog derbija, njegovi Spursi su na domaćem terenu potopljeni protiv Arsenala s teških 1:4, a hrvatski je stručnjak već u prvih devedeset minuta pokazao da u London nije stigao biti samo promatrač, već da namjerava provesti radikalne promjene. Iako je momčad preuzeo desetkovan, s čak dvanaest ozlijeđenih igrača, Tudor nije tražio alibi. Njegovo ponašanje uz aut-liniju i oštre izjave nakon utakmice jasno su dale do znanja da počinje nova era, koja za mnoge neće biti ugodna.
Igor Tudor debitirao je na klupi Tottenhama domaćim porazom od vodećeg Arsenala sa 1-4 u susretu 27. kola Premier lige. Tudor nije mogao imati teži debi na klupi Spursa. S druge strane je stajao "omraženi" susjed iz sjevernog Londona i trenutačni lider Arsenal.

Tudor je tijekom utakmice bio jako nemiran, konstantno je gestiklirao i dovikivao upute igračima i na njegovm licu se vidjelo da nije zadovoljan.

Fotografije s utakmice uhvatile su njegov izraz lica koji je odražavao potpunu nemoć i frustraciju. Bio je to mrki, ljutiti pogled čovjeka koji je svjedočio raspadu sustava i gomili "loših navika" koje je njegova momčad naslijedila. "Jako sam tužan, jako ljut, sve pomalo", priznao je nakon susreta, ne skrivajući razočaranje što igrači ni u derbiju nisu uspjeli pokazati ono što su pripremali na rijetkim zajedničkim treninzima.

22.2.2026.
23:03
M.G.
Elli Birch/imago sportfotodienst/Profimedia
Igor TudorPremier LigaTottenhamArsenalFotografije
