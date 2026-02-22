Tudor shvatio gdje je došao: 'Samo je jedan lijek'

Vatreno krštenje Igora Tudora na klupi Tottenham Hotspura pretvorilo se u rezultatski potop. U dugo iščekivanom sjevernolondonskom derbiju, Spursi su na svom terenu teško poraženi od vodećeg Arsenala s 1:4, a hrvatski strateg nakon utakmice nije tražio alibije. Umjesto toga, poslao je brutalno iskrenu i oštru poruku svojim igračima i cjelokupnoj javnosti.

Suočavanje s bolnom realnošću

Od prve minute bilo je jasno da je pred Tudorom golem posao. Iako je Randal Kolo Muani nakratko vratio nadu izjednačujućim pogotkom u prvom poluvremenu, Arsenal je dominirao i na kraju zasluženo odnio pobjedu. Tudor je bez oklijevanja priznao da je Arsenal bio nadmoćan, opisavši ih kao vjerojatno najbolju momčad na svijetu u ovom trenutku.

"Težak početak protiv momčadi koja je na potpuno drugačijoj razini fizičke i mentalne spreme. Čestitam im, bili su puno bolji", izjavio je Tudor. "Lijepo je iz jedne perspektive vidjeti gdje se nalazimo. Ova utakmica nam je pokazala realnost. Postoji ogroman jaz između ove dvije ekipe. Psihološki i fizički, ovo su dva potpuno različita svijeta", dodao je, naglasivši kako je Arsenal bio jednostavno prejak za njegovu momčad u ovom trenutku.

Dijagnoza problema

Tudor nije štedio kritike na račun vlastite svlačionice, iako je istaknuo da je vidio želju i volju kod igrača.

"Uvjeren sam da je ovo skupina dobrih igrača s lošim navikama. Moramo promijeniti mentalni sklop, moramo biti oštri i prisutni u utakmici od prve minute", rekao je hrvatski trener. "Previše je loših navika iz prošlosti. Nedostatak samopouzdanja je očit, pogotovo u igri bez lopte. Lijek je samo jedan: svatko od nas se mora pogledati u ogledalo i ozbiljno početi raditi na promjenama. Težak rad je jedini put."

Unatoč teškom porazu koji je Spurse ostavio na samo četiri boda od zone ispadanja i bez pobjede u 2026. godini, Tudor ostaje uvjeren u opstanak. "Naravno da sam uvjeren. Utorak, trening, svi moraju doći tihi, ponizni i spremni za rad. To je ključ svega. Moramo postati ozbiljna, radišna momčad", poručio je.

