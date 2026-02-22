FREEMAIL
VARENO KRŠTENJE /

Tudor nije mogao više razočarati navijače Tottenhama u prvoj utakmici na klupi

Tudor nije mogao više razočarati navijače Tottenhama u prvoj utakmici na klupi
Foto: Mark Pain/Alamy/Profimedia

Arsnal ponizio Tottenham u prvoj utakmici Igora Tudora na klupi

22.2.2026.
21:22
M.G.
Mark Pain/Alamy/Profimedia
Tottenham je u 27. kolu Premierlige izgubio na svom terenu od najvećeg rivala Arsenala 1-4 i ostao na 16. mjestu ljestvice Premierlige.

Bila je to pra utakmica u kojoj je Suprse vodio novi trener, hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Utakmica nije dobro počela za Tottenham koji se nakon malo više od pola sata igre našao u rezultatskom zaostatku, za vodstvo Arsenala je u 32. minuti pogodio Eze, no uslijedio je brzi odgovor i dvije minute nakon toga Tottenham je poravnao pogotkom Muanija.

Rezultatom 1-1 završeno je prvo poluvrijeme, a odmah nakon što je počeo drugi dio Arsenal je poveo, Gyokeres je u 47. minuti zabio za 2:1, a 'Topnici su povećali prednost u 62. kada je Eze zabio drugi gol za 3:1, a u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Gyokeres je postavio konačnih 4:1.

Arsenal je nakon ove pobjede povećao prednost nad drugoplasiranim Manchester Cityjem na pet bodova.

