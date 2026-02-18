Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji

CROTTENHAM /

Povodom dolaska Igora Tudora u Tottenham, legenda kluba Peter Crouch objavio je hit fotografiju staru 16 godina, iz vremena kada je Tottenham bio hrvatska kolonija. Na njoj su Niko Kranjčar, Stipe Pletikosa, Vedran Ćorluka i Luka Modrić. Svi su oni zajedno tijekom 2010. i 2011. igrali u londonskom klubu. Stajlinzi su tada bili nešto drugačiji. Najviše nastupa za Tottenham ima Modrić (160), a najmanje Pletikosa (1).