Šokantna analiza struke potvrdila: Poljud više nije siguran za nogomet?

Na Fakultet građevine, arhitekture i geodezije u Splitu održan je program stručnog usavršavanja za djelatnike u području prostornog planiranja i gradnje, pod nazivom „Zamor čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija polustoljetnim vjetrom“. U sklopu predavanja profesor emeritus Ante Mihanović analizirao je stanje konstrukcije stadiona Stadion Poljud te iznio procjene o njegovoj daljnjoj sudbini.

Zaključak izlaganja prilično je jasan, objekt se nalazi u fazi trajne sanacije, a temeljita rekonstrukcija u postojećim okvirima nije izvediva.

U praksi bi to značilo da aktualni Poljud više nema uvjete za održavanje nogometnih susreta. Kao opcije nameću se njegovo uklanjanje ili prenamjena u memorijalni, muzejski ili višenamjenski koncertni prostor.

U međuvremenu se očekuje objava Studije izvodljivosti koju je naručio Grad Split. Gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je kako će građani na referendumu dobiti priliku izjasniti se o budućnosti stadiona.

Prema ranijim informacijama, razmatraju se tri scenarija: obnova postojećeg zdanja, izgradnja novog stadiona na drugoj lokaciji ili rušenje Poljuda i gradnja novog objekta na istoj lokaciji.

