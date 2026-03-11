Ubojica iz Gospića napao četvoricu interventnih policajaca! Jednog ozlijedio

Robert M. (47), muškarac kojeg se osnovano sumnjiči da je u utorak ujutro u Gospiću ubio svoju majku (70) i baku (98), u srijedu je napao četvoricu interventnih policajaca koji su ga trebali prevesti na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo.

Napad se odvio u pritvorskoj jedinici gospićke policije u kojoj je 47-godišnjak bio smješten. U incidentu je jedan policajac zadobio lakše tjelesne ozljede.

S obzirom na to da je osumnjičenik teško psihički bolestan, policija je pozvala Hitnu medicinsku službu koja mu je potom dala umirujuće sredstvo, a zatim i pružila pomoć ozlijeđenom policajcu.

Isti tim odveo je 47-godišnjaka u Karlovac, ali ne u Tužiteljstvo kao što je bilo planirano, već na Odjel psihijatrije karlovačke bolnice, gdje je zadržan uz sigurnosne mjere. RTL Danas doznaje da bi se na Županijskom sudu u Karlovcu trebao pojaviti u srijedu u 17.00 sati.

Detalji zločina

Podsjetimo, ličko-senjska policija ranije je u srijedu izvijestila da se muškarca sumnjiči da je počinio kaznena djela teškog ubojstva. Baku je ubio u kući, a majku u dvorištu te joj je tijelo bacio u staru septičku jamu. Zatim je sačekao policiju koja ga je privela.

Uznemirujućim trenucima svjedočila je i susjeda Aleksandra Prodanova, koja je kazala za RTL Danas da je majka netom prije ubojstva na njihov prozor došla tražiti pomoć. "Njegova mama je došla tu nama, kucala na prozor i tražila mobitel da zove Hitnu pomoć. I ona je to zvala, uzela mužev mobitel i otišla iza. I to je to bilo. Ona je otišla i čula se galama, vrištanje, kao da traži pomoć", navela je šokirana i potresena Aleksandra.

Pokojna 70-godišnjakinja i prije se žalila na probleme sa sinom, a susjedi su nam potvrdili da je prema obitelji znao pokazivati agresivnost. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je da riječ o osobi s duševnim smetnjama, no istaknuo je da policija nema informacija da je dosad unutar obitelji bilo kaznenih djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Susjeda otkrila uznemirujuće detalje dvostrukog ubojstva u Gospiću