Pet godina Livaje na Poljudu: Naš Hajduk posebnom posvetom obratio se Hajdukovom kapetanu

Na današnji dan navršava se točno pet godina otkako je Marko Livaja ponovno obukao bijeli dres i potpisao za HNK Hajduk Split. Njegov povratak 17. veljače 2021. pokazao se jednim od prijelomnih trenutaka u novijoj klupskoj povijesti.

Taj datum simbolizirao je početak nove faze za Hajduk, ali i ostvarenje osobne želje tada 27-godišnjeg napadača. Nakon raskida ugovora s grčkim AEK-om, Livaja se vratio u Split s jasnom ambicijom, zaigrati službenu utakmicu za prvu momčad kluba iz kojeg je kao tinejdžer krenuo u inozemstvo.

Iz Hajduka je otišao 2010. godine, sa 16 godina, kada je potpisao za milanski Inter. Uslijedile su godine izgradnje međunarodne karijere kroz angažmane u Luganu, Ceseni, Atalanti, Empoliju, Rubinu iz Kazanja i Las Palmasu. Prije povratka na Poljud nosio je dres AEK-a, za koji je u 147 službenih nastupa postigao 42 pogotka. U tom razdoblju upisao je i nastupe za A reprezentaciju Hrvatske.

Povratkom u Split Livaja je vrlo brzo preuzeo ključnu ulogu u momčadi. Tijekom proteklih pet godina postao je kapetan i središnja figura svlačionice. U dresu Hajduka odigrao je 189 utakmica, postigao 98 pogodaka i upisao 57 asistencija, potvrdivši status jednog od najvažnijih igrača kluba u posljednjem desetljeću.

Obljetnicu njegova povratka obilježila je i Udruga Naš Hajduk, istaknuvši simboliku trenutka koji je, kako navode, probudio novu energiju i vjeru među navijačima. Njihovu izajvu prenosimo u cijelosti:

'Olovna zima, nade u tragovima i poziv u srcu koji, kroz slutnju i čežnju, zove na povratak. Srca su proključala, nada proklijala i po svijetu razasuta magija ponovno se nastanila podno Marjana.

Brojke su izlišne jer stanuju u srcima navijača, a kurbla u Ulici pjesnika, sombrero na Maksimiru i mrtvi kut jugozapadnog dijela Poljudske školjke, svjedoci su magije u svijetu lišenom vica.

„Stalna na tom svijetu samo mijena jest“, a kroz nogomet i suludi novac Preradovićeva sintagma je zahvatila sve samo nije ni okrznula pola desetljeća magije bijele desetke'

