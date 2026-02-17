Pet godina Livaje na Poljudu: Naš Hajduk posebnom posvetom obratio se Hajdukovom kapetanu
Iz Hajduka je otišao 2010. godine, sa 16 godina, kada je potpisao za milanski Inter.
Na današnji dan navršava se točno pet godina otkako je Marko Livaja ponovno obukao bijeli dres i potpisao za HNK Hajduk Split. Njegov povratak 17. veljače 2021. pokazao se jednim od prijelomnih trenutaka u novijoj klupskoj povijesti.
Taj datum simbolizirao je početak nove faze za Hajduk, ali i ostvarenje osobne želje tada 27-godišnjeg napadača. Nakon raskida ugovora s grčkim AEK-om, Livaja se vratio u Split s jasnom ambicijom, zaigrati službenu utakmicu za prvu momčad kluba iz kojeg je kao tinejdžer krenuo u inozemstvo.
Iz Hajduka je otišao 2010. godine, sa 16 godina, kada je potpisao za milanski Inter. Uslijedile su godine izgradnje međunarodne karijere kroz angažmane u Luganu, Ceseni, Atalanti, Empoliju, Rubinu iz Kazanja i Las Palmasu. Prije povratka na Poljud nosio je dres AEK-a, za koji je u 147 službenih nastupa postigao 42 pogotka. U tom razdoblju upisao je i nastupe za A reprezentaciju Hrvatske.
Povratkom u Split Livaja je vrlo brzo preuzeo ključnu ulogu u momčadi. Tijekom proteklih pet godina postao je kapetan i središnja figura svlačionice. U dresu Hajduka odigrao je 189 utakmica, postigao 98 pogodaka i upisao 57 asistencija, potvrdivši status jednog od najvažnijih igrača kluba u posljednjem desetljeću.
Obljetnicu njegova povratka obilježila je i Udruga Naš Hajduk, istaknuvši simboliku trenutka koji je, kako navode, probudio novu energiju i vjeru među navijačima. Njihovu izajvu prenosimo u cijelosti:
'Olovna zima, nade u tragovima i poziv u srcu koji, kroz slutnju i čežnju, zove na povratak. Srca su proključala, nada proklijala i po svijetu razasuta magija ponovno se nastanila podno Marjana.
Brojke su izlišne jer stanuju u srcima navijača, a kurbla u Ulici pjesnika, sombrero na Maksimiru i mrtvi kut jugozapadnog dijela Poljudske školjke, svjedoci su magije u svijetu lišenom vica.
„Stalna na tom svijetu samo mijena jest“, a kroz nogomet i suludi novac Preradovićeva sintagma je zahvatila sve samo nije ni okrznula pola desetljeća magije bijele desetke'
POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'