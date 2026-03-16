Stjuardesa otkrila koju odjeću koju nikad ne bi nosila u avionu: 'Užasno prljavo'

Kada idete na odmor negdje daleko, postoji mnogo toga o čemu treba razmisliti. Rezervacija letova, pakiranje prtljage i organizacija planova mogu oduzeti puno vremena, pa postoje druge stvari koje možda neće biti prioritet, poput odjeće koju zapravo nosite na putovanju.

Ako je vaš let dug, vjerojatno ćete htjeti samo nešto udobno za odjenuti. Međutim, stjuardesa je objasnila zašto jedan odjevni predmet "nikada" ne bi nosila u avionu. TikTokerica Cher Dallas podijelila je mnoge tajne industrije tijekom godina, a njezini savjeti mogli bi vam dobro doći ako uskoro letite.

Kaže da avioni mogu biti iznenađujuće prljavi na načine koje putnici obično ne primjećuju, ali članovi osoblja primjećuju. U TikTok videu, Cher je analizirala svakodnevne odjevne kombinacije koje obično izbjegava zbog onoga s čime mogu doći u kontakt u avionu.

Očekivano, prva stvar koju nikako ne bi preporučila za let zrakoplovom je kombinezon. Nazvala je to "dvostrukim ne" i inzistirala: "Nikada, nikada, nikada ne bih nosila kombinezon".

Izbjegavajte sandale ili natikače u avionu

Rekla je: "Kada odete na zahod, taj komad odjeće će završiti na podu, koji je natopljen mokraćom i ne briše se baš često".

Stjuardesa je, također, otkrila i da nikada ne bi nosila kratke hlače. Cher je objasnila: "Nevjerojatno je koliko se često prljave pelene mijenjaju na sjedalima. Da ne spominjem da ljudi povraćaju, da su i sami prljavi dok sjede na tim sjedalima".

Kada je riječ o obući, možda je primamljivo nositi sandale ili natikače ako putujete u tople krajeve, ali to bi trebalo izbjegavati pod svaku cijenu, piše Express.

"Tepih u zrakoplovu je užasno prljav. Ljudi po njemu povraćaju, po njemu hodaju kućni ljubimci, ljudi trljaju svoja bosa stopala o njega. Ne bih željela da moji nožni prsti budu i blizu takvoj izloženosti", istaknula je stjuardesa.

Što biste trebali odjenuti u avionu?

Kako biste izbjegli potencijalne bolesti ili osjećaj nelagode, najbolje je odabrati meke, prostrane i prozračne materijale koje možete odijevati slojevito, savjetuju stručnjaci za odjeću iz Marks and Spencera.

Rastezljive tkanine su idealne jer omogućuju lako kretanje, što znači da se nećete osjećati sputano. Tajice i majica kratkih rukava, uz udobnu košulju ili džemper preko toga, dobra su opcija – bit će vam dovoljno toplo ako je na letu hladno, a nećete se ni pregrijati kada stignete na odredište.

POGLEDAJTE GALERIJU

