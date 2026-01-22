Stjuardesa otkriva kako dobiti višu klasu: 'Ova je prava istina o besplatnom sjedalu'

Jedna stjuardesa odlučila je otkriti pravu istinu o dobivanju nadogradnje klase u zrakoplovu, razbijajući pritom popularne mitove koji se šire društvenim mrežama. Za većinu putnika koji lete ekonomskom klasom, privlačnost premium ili poslovne klase je velika, no često i preskupa.

Kao odgovor na to, putnici su se okrenuli TikToku kako bi podijelili navodne tajne za osvajanje toliko željenog boljeg sjedala. Savjeti se kreću od nošenja elegantne odjeće do obasipanja kabinskog osoblja darovima i kavom. No, članica posade zrakoplovne tvrtke Virgin Atlantic sada je razjasnila što doista funkcionira, a što je samo pusta želja, prenosi Express.

Mitovi u koje trebate prestati vjerovati

Brojni profili na društvenim mrežama zagovaraju teoriju da se trebate odjenuti elegantno ako se nadate boljem sjedalu, vodeći se idejom da se treba odjenuti za klasu u kojoj želite biti. No, stvarnost je danas potpuno drugačija.

1. Elegantna odjeća je vaša ulaznica

"Glasina koju stalno čujemo jest da ćete dobiti nadogradnju ako se odjenete zaista elegantno. To je zabavna ideja, ali iskreno, prilično je zastarjela", otkrila je stjuardesa.

"Danas nadogradnje ovise isključivo o stvarima poput raspoloživosti i detalja rezervacije, a ne o tome nosite li sako. Naravno, lijepo izgledati nikad ne škodi, ali to definitivno nije vaša zlatna ulaznica za besplatno sjedalo u višoj klasi."

Foto: Shutterstock

2. Pokloni za kabinsko osoblje

Neki putnici kabinskom osoblju daju male znakove pažnje poput čokolada, kave ili poklon-bonova. Neki koriste ovu taktiku nadajući se da će šarmirati stjuardese i povećati svoje izglede za bolje sjedalo. Anonimna članica posade rasvijetlila je ovu čestu zabludu.

"Donijeti poslastice za posadu uvijek je vrlo ljubazno iznenađenje i to nam uljepša dan, ali to neće dovesti do besplatnih nadogradnji ili nečeg sličnog", rekla je.

Međutim, priznala je da kada putnici pokažu dodatnu ljubaznost, posada je sklona uzvratiti na sitne načine, poput nuđenja dodatnih grickalica ili obroka iz druge kabine.

3. Posebne prigode ili zdravstveni problemi

Ako putujete povodom rođendana ili godišnjice, možda pretpostavljate da su vam šanse za nadogradnju veće. Međutim, stjuardesa je priznala da se to "rijetko događa".

"Nadogradnje se uglavnom temelje na raspoloživosti, statusu u programu vjernosti i operativnim potrebama. Ipak, u vrlo rijetkim prilikama, posada u zrakoplovu može napraviti iznimku za doista posebne okolnosti", objasnila je.

Neki putnici tvrde da im je spominjanje ozljede donijelo višu klasu. Stjuardesa je pojasnila da osoblje može premjestiti putnika radi udobnosti, ali to ne znači luksuznu nadogradnju u višu klasu. Osim toga, putnici i dalje moraju ispunjavati uvjete "sposobnosti za let" kako bi im se uopće dopustilo putovanje.

Foto: Shutterstock

Kako dobiti višu klasu sjedala u avionu?

Iako su besplatne nadogradnje rijetke, postoje dva načina koja značajno povećavaju vaše šanse da putujete udobnije. Jedan se temelji na dugoročnoj strategiji, a drugi je jednostavan i praktičan.

1. Vjernost se isplati

Odanost zrakoplovnoj tvrtki zaista ima svoje prednosti, posebno kada je riječ o dobivanju nadogradnje. Zapravo, to je i dalje jedan od najpouzdanijih trikova.

"Mi zaista brinemo o našim članovima najviše razine. Ako ima slobodnih sjedala i situacija to dopušta, uvijek ćemo pokušati smjestiti naše putnike sa zlatnim karticama na njihovo željeno mjesto", otkrila je stjuardesa.

2. Platite za nadogradnju

Prema stjuardesi, najsigurniji način da osigurate bolje sjedalo jest da budete spremni platiti za njega. Besplatne nadogradnje su malobrojne i rijetke, pa izdvajanje nešto novca dramatično poboljšava vaše izglede za promjenu kabine. Najpovoljniji i najučinkovitiji pristup jest da pitate za mogućnost nadogradnje kada ste već u zrakoplovu.

"Ako se želite nadograditi nakon što ste se ukrcali, jednostavno pitajte bilo kojeg člana kabinskog osoblja. Provjerit ćemo dostupnost i cijenu, a ako ste zadovoljni ponudom, možemo primiti uplatu i premjestiti vas što je prije moguće. Nadogradnja u zrakoplovu često je jedna od najjeftinijih opcija", objasnila je.

Dakle, sljedeći put kada budete maštali o više prostora za noge i boljem obroku, zaboravite na savjete s TikToka. Umjesto toga, provjerite svoj status u programu vjernosti ili jednostavno pripremite novčanik i pitajte osoblje za cijenu nadogradnje kada se smjestite na svoje sjedalo.

