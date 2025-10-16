Bivša stjuardesa razotkrila: 'Izgled im je važniji od stručnosti, morate izgledati elegantno'

Bivša stjuardesa razotkrila je mračnu stranu rada u vodećim azijskim aviokompanijama, otkrivši šokantne fizičke zahtjeve s kojima se kabinsko osoblje svakodnevno suočava unatoč percepciji da je riječ o isključivo glamuroznom zanimanju.

U iskrenom intervjuu za Vice, u kojem je željela ostati anonimna, opisala je stvarnost tog posla kao "hiperseksualiziranu" i "pretjerano idealiziranu", naglašavajući da je izgled često važniji od stručnosti, iskustva ili stvarne brige za putnike, piše Daily Mail.

Pod stalnim nadzorom

Prema njezinim riječima, i niskobudžetne i premium zrakoplovne kompanije diljem Azije održavaju iznimno stroge standarde. Tvrdi kako avioprijevoznici zapošljavaju kabinsko osoblje kako bi bili "lice" njihovog brenda, što u praksi znači da menadžment redovito procjenjuje njihovu kožu, težinu i cjelokupan izgled.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na Bačvicama gdje je sezona kupanja u punom zamahu: 'Odmor za tilo, dušu i srce'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Oni traže specifičan izgled. Morate izgledati vitko i elegantno... Svake dvije godine dobivate istu uniformu, u istoj veličini. Očekuje se da uvijek možete stati u nju", objasnila je u videu objavljenom na YouTubeu i dodala kako su ona i njezine kolegice imale "menadžera za stil", koji je tijekom inspekcija uniforme često "pronalazio mane i kritizirao" njihov cjelokupan izgled.

"Ako se udebljate ili imate bilo kakve probleme s kožom, mogu vas maknuti s letova jer više ne odgovarate njihovim strogim estetskim standardima," istaknula je i prisjetila se situacije kada joj je, zbog ozbiljnih problema s kožom, zabranjeno raditi na letu. Kompanija ju je poslala dermatologu i jasno poručila da se neće moći vratiti na posao dok joj se koža potpuno ne oporavi.

Foto: Shutterstock

Zbog problema s kožom ne smiju raditi

Video je izazvao stotine komentara, a reakcije su bile podijeljene. Dok su neki podržali standarde kompanija, drugi su izrazili zgražanje nad tom praksom prema zaposlenicima.

"To sam i pretpostavljao jer su stjuardese uvijek vitke i dotjerane", napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao: "To je posao i oni imaju svoje standarde. Što je tu loše? Aviokompanije plaćaju. Uzmi ili ostavi, dug je red ljudi koji žele taj posao."

"Zamislite stjuardesu od 180 kg kako se pokušava kretati kroz prepun zrakoplov poslužujući piće i hranu? Da, sretno s tim", komentirala je treća osoba.

Međutim, mnogi su se usprotivili takvom stavu: "Oni bi trebali voditi i pomagati putnicima u hitnim slučajevima. Moraju biti sposobni, a ne lijepi. To je bolestan mentalitet."

Jedna korisnica podijelila je slično iskustvo: "Vodeće azijske i bliskoistočne kompanije mogu biti pakao za kabinsko osoblje. Moja prijateljica je dobila otkaz s 32 godine jer su je smatrali prestarom, iako je izgledala sjajno, a da ne spominjem toksične putnike s kojima se morate nositi."

S druge strane, priča jedne američke stjuardese pokazuje da iskustva mogu drastično varirati. Josette iz Albuquerquea u Novom Meksiku, koja već 14 godina radi za jednog regionalnog prijevoznika, redovito dijeli detalje o svom poslu na TikToku.

Nedavno je otkrila svoju mjesečnu zaradu, unatoč tome što radi skraćeno radno vrijeme. U videu je otkrila da je njezina bruto plaća za jedan mjesec iznosila vrtoglavih 9980,66 dolara (oko 8567 eura).

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiri u studio došao robot Captcha: 'Ne znam zašto ljudi vole Taylor Swift, ali znam zašto mene mrze'