Stjuardesa upozorava: 'Izbjegavajte sjedalo očaja, jedno je od najgorih, a najbolje je ovo'

Svi sanjamo o udobnom putovanju, no to se često čini kao nemoguća misija, pogotovo na letovima niskobudžetnih avioprijevoznika gdje su noge stisnute uz sjedalo ispred vas. Ipak, jedna stjuardesa otkrila je pametan trik kojim svaki put možete osigurati najbolje mjesto u avionu, a njezine savjete prate milijuni ljudi diljem svijeta.

Barbara Bacilieri, 29-godišnja argentinska stjuardesa poznata kao Barbie Bac, postala je YouTube zvijezda s gotovo tri milijuna pratitelja zahvaljujući svojim insajderskim savjetima o putovanjima. Nedavno je podijelila tajnu kako za malo novca putovati "kao kraljica", čak i na letovima poput onih kompanije Ryanair.

Sjedalo za kraljevski tretman

Barbara objašnjava da će vam niskobudžetni prijevoznici, ako ne doplatite za sjedalo, gotovo uvijek dodijeliti ono najgore – u sredini između dvoje ljudi, u zadnjem redu ili, još gore, bez prozora. No, postoji rješenje.

"Budući da sam bila na letu od četiri i pol sata, platila sam dodatno kako bih putovala kao kraljica na sjedalu gdje s jedne strane nemam nikoga pokraj sebe. Za to zadovoljstvo platila sam samo 11 eura više", otkrila je.

Njezin izbor? Sjedalo na desnoj strani u 27. redu. Naime, u tom se redu nalaze samo dva sjedala umjesto uobičajena tri, što putnicima pruža znatno više osobnog prostora i udobnosti. Stoga, ako sljedeći put budete rezervirali let, razmislite o ovoj maloj investiciji koja može drastično poboljšati vaše iskustvo.

Najgora mjesta u avionu koja trebate izbjegavati

Osim otkrivanja najboljeg mjesta, Barbara je detaljno opisala i ona koja bi putnici trebali izbjegavati pod svaku cijenu, pogotovo ako se nadaju odmoru tijekom leta.

Zajamčena tortura u posljednjem redu

"Zadnji red je bez sumnje najgori od svih", tvrdi Bacilieri. Razlozi su brojni: stalni promet putnika koji idu u toalet, buka i razgovori osoblja iz kuhinje (koju stjuardese nazivaju "galley radio"), neugodni mirisi koji dopiru iz WC-a te činjenica da se sjedala u zadnjem redu na mnogim zrakoplovima ne mogu nagnuti.

"Kao što možete zamisliti, ovo je zajamčena tortura i vjerojatno jedno od najgorih iskustava koje možete doživjeti u avionu", dodaje. Uz to, u stražnjem dijelu aviona najviše se osjete turbulencije.

Srednje sjedalo je mjesto očaja

Barbara srednje sjedalo naziva "sjedalom očaja". "Zarobljeni ste, stisnuti između dvoje potpunih stranaca, bez osobnog prostora i kontrole", objašnjava. Iako postoji nepisano pravilo da putnik u sredini dobiva oba naslona za ruke, to je slaba utjeha za cjelokupni osjećaj klaustrofobije i neudobnosti.

Nesanica je neizbježna na sjedalu uz prolaz

Iako se čini praktičnim zbog lakšeg ustajanja, sjedalo do prolaza prava je noćna mora za spavanje. "Ljudi vas neprestano udaraju dok prolaze, a stjuardese vas guraju kolicima s hranom i pićem", kaže Barbara.

Visokim putnicima ovo sjedalo može biti posebno problematično, jer često moraju držati noge skupljene kako ne bi smetali drugima.

Sjedala s posebnim statusom

Postoje i sjedala koja nude više prostora, ali dolaze s određenim prednostima i manama.

Sjedala u izlaznom redu aviona mnogi smatraju "svetim gralom prostora za noge". Nude prostor usporediv s prvom klasom, a često se nalaze iznad krila, što osigurava mirniji let s manje turbulencija. Međutim, imaju i svoje nedostatke. Putnici na tim sjedalima imaju odgovornost otvaranja izlaza u slučaju nužde. Također, ta sjedala mogu biti hladnija zbog blizine vrata, a ponekad ispred vas sjedi stjuardesa, što može biti neugodno.

Sjedala u prvom redu (bulkhead), odmah iza pregradnog zida, također nude izvanredan prostor za noge. Idealna su za visoke putnike. No, imaju dva ključna nedostatka: ne postoji prostor za odlaganje stvari ispod sjedala ispred vas, pa sve morate staviti u pretinac iznad glave. Drugi problem su fiksni nasloni za ruke, a ta su mjesta često popularna među roditeljima s bebama jer su idealna za postavljanje dječjih krevetića.

Na kraju, Barbara i njezini kolege slažu se da je, ako želite mir i odmor, sjedalo uz prozor apsolutni pobjednik. "To je moje omiljeno sjedalo. Imate zid na koji se možete nasloniti, potpunu kontrolu nad svjetlom i, povrh svega, izbjegavate da vas drugi putnici ometaju svaki put kad ustanu. To je kralj osobnog prostora", zaključuje. Jedina mana je što morate probuditi susjede ako trebate do toaleta, piše The Mirror.

Sljedeći put kada budete planirali putovanje, iskoristite ove savjete. Malo planiranja i ponekad mala doplata mogu vaše putovanje iz mučnog pretvoriti u ugodno iskustvo.

