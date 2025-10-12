MALI, A SNAŽNI /

Jedno neobično mjesto: Ovih 26 nevjerojatnih činjenica o Gibraltaru vjerojatno niste znali

Foto: Shutterstock
Na raskrižju povijesti, geografije i mitova, smjestio se jedan od najslikovitijih i najsloženijih teritorija u Europi – Gibraltar. Iako malen površinom, ovaj komadić zemlje nudi više slojeva identiteta nego mnoge veće države. Mjesto gdje se europski asfalt susreće s afričkim horizontom, gdje se svakodnevica odvija pod sjenom drevne stijene, a svakodnevni život oblikuju britanski zakoni, mediteranski ritam i višestoljetna multikulturalna baština. Otkrijmo zašto Gibraltar fascinira daleko iznad svoje veličine.
Dok se naši Vatreni pripremaju za ogled s Gibraltarcima, pažnja se ponovno usmjerava na ovaj maleni, ali ponosni teritorij na krajnjem jugu Europe. No, Gibraltar je puno više od fotogeničnog stadiona i simpatičnih majmuna. Iza prepoznatljive Stijene i nestašnih berberskih makakija krije se fascinantan svijet mitova, povijesnih slojeva i kulturnih kontrasta. Ovaj britanski prekomorski teritorij, stisnut na južnom vrhu Iberijskog poluotoka, mnogo je više od strateške točke na karti. Sigurno se pitate – gdje je točno Gibraltar? Koliki je zapravo taj komadić zemlje koji večeras izaziva Hrvatsku?

Zato, prolistajte galeriju i otkrijte 26 nevjerojatnih činjenica koje otkrivaju zašto je Gibraltar jedno od najneobičnijih i najzanimljivijih mjesta na svijetu.

12.10.2025.
13:35
Antonela Ištvan
Shutterstock
GibraltarHrvatskaUtakmicaSvjetsko Prvenstvo 2026.Kvalifikaciječinjenice
