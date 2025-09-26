Ovo je najpopularnija i najstarija špilja u Europi: Ljepotom ostavlja posjetitelje bez daha

U srcu Slovačke, na sjevernim obroncima Niskih Tatri, skriva se prirodni dragulj koji svake godine privlači stotine tisuća posjetitelja – Demänovská špilja slobode (Demänovská jaskyňa slobody). Kao dio najdužeg špiljskog sustava u zemlji, ova špilja nije samo najposjećenija u Slovačkoj, već se s pravom smatra i jednom od najljepših u Europi.

Njezina unutrašnjost, ispunjena bogatim sigastim ukrasima nestvarnih boja, čarobnim podzemnim tokom rijeke Demänovke i kristalno čistim jezerima, nudi nezaboravno putovanje u tajanstveni svijet podzemlja.

Špilja je smještena u slikovitoj Demänovskoj dolini, svega 13 kilometara južno od grada Liptovský Mikuláš i u neposrednoj blizini poznatog skijališta Jasná. Pristup je jednostavan automobilom ili lokalnim autobusom koji staje u blizini.

Od parkirališta do ulaza u špilju, smještenog na 870 metara nadmorske visine, vodi uređena serpentinasta staza duga 400 metara. Uspon traje desetak minuta i služi kao poučna staza koja posjetitelje upoznaje s prirodnim okruženjem. Unutar špilje vlada stalna temperatura od 6,1 do 7,0 °C, stoga je topla odjeća obavezna čak i tijekom ljetnih mjeseci.

Dvije staze kroz podzemno carstvo

Posjetiteljima se nude dvije različite rute obilaska, svaka prilagođena različitim interesima i fizičkoj spremi. Važno je napomenuti da se rezervacije ne primaju: tijekom visoke sezone ulasci se organiziraju kontinuirano prema broju posjetitelja, piše Visit Liptov.

Tradicionalna tura

Ova ruta, duga 1150 metara, idealna je za većinu posjetitelja. Obilazak traje otprilike 60 minuta, a staza uključuje 913 stepenica. Tura prolazi kroz najzanimljivije dijelove špiljskog sustava, otkrivajući jedinstvene sige, podzemni tok rijeke Demänovke, krška jezerca i tipične riječno modelirane prolaze. Vodič pruža stručni komentar o postanku i povijesti špilje, opisujući njezine najljepše dijelove. Cijena ulaznice za odrasle iznosi 14 eura, dok je za djecu od šest do 15 godina sedam eura.

Velika (ekskluzivna) tura

Za one željne dubljeg istraživanja, Velika tura nudi sve što i tradicionalna, ali uz dodatak spektakularnih dvorana. Duga je 2150 metara, traje oko 100 minuta i fizički je zahtjevnija s 1118 stepenica. Ova ruta uključuje posjet Velikoj dvorani (Veľký dóm) – najvećem podzemnom prostoru u slovačkim špiljama, s podzemnim koritom i zidom od "mjesečevog mlijeka".

Posjetitelji će vidjeti i Ružičastu dvoranu te Královu galeriju, morfološki najraznolikiji dio špilje s unikatnim špiljskim lopočima, spužvastim oblicima u jezerima i špiljskim biserima. Ova tura održava se samo jednom dnevno, a cijena za odrasle je 24 eura, a za djecu 12 eura. Za fotografiranje bez stativa potrebna je dodatna dozvola koja stoji deset eura.

Svijet čudesnih formacija i skrivenog života

Demänovská špilja slobode pravo je remek-djelo prirode. Otkrivena 1921. godine, a otvorena za javnost 1924., već stotinu godina očarava posjetitelje. Osim bogatstva stalaktita i stalagmita, ističu se moćne sigaste kaskade i stupovi. Kroz špilju teče podzemna rijeka Demänovka, stvarajući Veliko jezero, dugo 52 i duboko više od sedam metara.

Visoka vlažnost zraka (od 94 do 99 posto) pogoduje speleoterapiji, koja se koristi za liječenje bolesti dišnih putova i alergija. Špilja je također i biospeleološki lokalitet od europskog značaja: u njoj su pronađene kosti špiljskog medvjeda te rijetka vrsta paučnjaka Eukoenenia spelaea.

Nakon istraživanja podzemlja, okrijepite se u nekoj od tradicionalnih koliba u dolini i kušajte specijalitete regije Liptov, poput nacionalnog jela bryndzové halušky. Demänovská špilja slobode nije samo izlet, već doživljaj koji spaja avanturu, edukaciju i divljenje prema nevjerojatnoj snazi prirode, ostavljajući svakog posjetitelja bez daha.

