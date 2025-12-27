Anita Martinović: 'Maminim delicijama ne odolijevam, čak ni kad pazim na liniju'

Anita Martinović (41), voditeljica emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, ime je koje prepoznaje svaki ljubitelj malih ekrana. Kroz novu sezonu Ljubav je na selu, Anita je ponovno osvojila srca gledatelja, ali i pokazala svoju osobnu transformaciju. U intervjuu za Net.hr, otkriva kako se osjeća u ulozi voditeljice, kako održava svoju vezu na daljinu te što ju je motiviralo na veliku promjenu u životu. Dotakla se i blagdanske atmosfere, obiteljskih tradicija, te podijelila planove za nadolazeći Božić.

Kako ste se osjećali i ove sezone u ulozi voditeljice Ljubav je na selu?

Iskreno, kao da sam ponovno doma. Svaka sezona donese nove emocije, nove ljude i neke potpuno neočekivane trenutke. Osjećam se privilegirano što sam dio priče u kojoj ljudi imaju hrabrosti otvoriti srce pred cijelom zemljom. A i ekipa je moja druga obitelj – s njima je uvijek veselje i zabava, pa čak i onda kad je teško i izazovno.

Koji su neki znakovi pažnje koje očekujete od dečka?

Nisam zahtjevna… samo volim osjetiti da mu je stalo. Mi se često čujemo, s obzirom da nismo u istom gradu, pa recimo porukica za dobro jutro i laku noć je "must", puno video poziva tokom dana, uglavnom bitno mi je da znam da sam mu u mislima. A što se poklona tiče - nećemo se lagati, svi volimo poklone. Moj dečko je tradicionalan pa je to uglavnom nakit. Čekam da se odvaži, pa postane malo kreativniji. Evo, neki dan sam mu dala hint da mi je baš odličan njegov bežični usisavač i da si moram i sama nabaviti sličan - pet friendly.

Što vas najviše oduševi kod osobe s kojom ste u vezi?

Autentičnost i iskrenost. Netko tko zna stati iza svojih riječi i tko me može nasmijati i kad nisam baš raspoložena. Netko tko me poznaje i voli na način da u svakom momentu mogu biti svoja. Netko tko se svađa malo i ljuti kratko. To su sve odlične osobine!

Koja je najromantičnija stvar koju je vaš partner napravio za vas?

Nisam tip koji očekuje spektakularne geste. Važan mi je onaj osjećaj da me netko stvarno čuje i razumije…kada živite na dvije strane, romantika je sastavni dio svakog dana, svaka gesta je važna i velika, ma koliko se činila beznačajna, ali to su stvari koje držim za sebe.

Pamtite li nekakvo posebno mjesto na kojem ste imali spoj?

Nama je svako mjesto posebno na kojem smo skupa.

Kako održavate vezu i bliskost kad ste oboje zauzeti ili udaljeni?

Komunikacija. I malo planiranja. Dogovorimo si vrijeme samo za nas, makar i online. Bitno je da se trudimo oboje, jer bez toga ništa ne funkcionira.

O novoj liniji i transformaciji

Nedavno ste napravili veliku promjenu u životu i vidno ste smršavili – što vas je motiviralo na taj korak?

Pa iskreno transformacija traje već nekih godinu dana. Nije to baš došlo nedavno, ali sad je dosta primjetno, jer nije isto kad izgubiš 5 ili 15 kilograma. Osjetila sam da želim biti bolja prema sebi, svom tijelu i glavi, a imala sam podršku i poticaj s više strana. Nije tu bila priča o estetici, nego o zdravlju i energiji.

Možete li nam otkriti nešto više o svojoj novoj liniji, prehrani ili treningu?

Ma nema tu neke velike filozofije. Puno vježbam, manje jedem. Krenula sam dosta udarno na treninge. idem na grupni kružni, onda još ostanem u gymu raditi treninge snage i ciljane i još ako mi ostane snage malo traka za trčanje ili brzo hodanje. Jedem sve ali puno manje, i hvala bogu slatko mi nije nikad bilo u fokusu, a sada je još i manje, pa to mi je najlakše bilo za smanjiti.

Kako se osjećate sada, mentalno i fizički, u odnosu na prije?

Lakše. I doslovno i figurativno. Osjećam više samopouzdanja.

O blagdanskom periodu

Kako planirate provesti Božić ove godine?

Uz svoju obitelj, naravno. To je vrijeme kad se svi okupimo, kad se priča, kuha, smije i idemo na polnoćku. Sad imamo i ove malene koji se vesele svemu, a kojima se mi najviše veselimo! Božić je za mene dom i obitelj.

Imate li neku posebnu obiteljsku tradiciju koju volite čuvati?

Pa kao i većina katolika, na Badnjak večeramo ribu, kitimo bor, idemo na polnoćku, a mama uvijek peče "Badnjak" - to je poseban kruh te pogaču u kojoj su skriveni novčići, pa tko ih pronađe imati će plodnu godinu. Imamo mi dosta tih nekih običaja u Slavoniji, samo s godinama malo se neke stvari i izgube. Dok smo na selu živjeli to je bilo izraženije.

S obzirom da ste iz Slavonije, imate li neke omiljene blagdanske delicije?

Naravno, to je neizbježno! Najdraže mi je sve što god napravi mama. Sve njene delicije su zakon i njima ne odolijevam, ni kad pazim na liniju.

