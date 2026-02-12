FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT DANA /

Pas Bob Coveiro je 10 godina živio uz grob vlasnika: Zbog njega je donesen novi zakon

Možda ste gledali onaj tužan film s Richardom Gereom gdje ga je pas Hachiko svaki dan, punih devet godina, čekao na stanici vlaka, ne znajući da je gazda umro. Film je snimljen prema istinitom događaju, a nešto slično dogodilo se i u Brazilu. Pas je 10 godina živio na mjestu gdje je pokopan njegov vlasnik i zahvaljujući njemu, Sao Paolo sada dozvoljava da se kućni ljubimci pokapaju sa svojim obiteljima. Naš hit dana. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.2.2026.
23:11
RTL Direkt
Hit DanaPasBrazilKućni Ljubimac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx