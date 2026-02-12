Hrvati u jednom pretekli Slovence? Reporter Direkta u čudu otišao u Ljubljanu i sve provjerio

JE LI MOGUĆE? /

Je li to stvarno? Je li to moguće? Je li istina da smo konačno prestigli one koji po svim statističkim pokazateljima uvijek bili bolji od nas? Jedan slovenski financijski portal izračunao je da je Hrvatska po paritetu kupovne moći prestigla Sloveniju. Dakle, to je onaj pokazatelj koji stvarno govori o standardu građana i tome što mogu sa svojom plaćom. Jedan od razloga je što je porezno opterećenje na plaće ovdje manje, pa se i slovenskim tvrtkama više isplati poslovati u Hrvatskoj. Je li to realno? Više pogledajte u prilogu