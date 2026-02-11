Mojmira pročitala jezivu statistiku MUP-a o vršnjačkom i seksualnom nasilju kojem su djeca izložena

STRAŠNE BROJKE /

Znate li da je 60 posto učenika na internetu izloženo vrijeđanju, ponižavanju, ruganju, omalovažavanju? Znate li i da samo jedan od pet učenika to nekome i prijavi? Ministarstv unutarnjih poslova objavilo je brojke za 2025. koje su šokantne: 1674 puta lani je zbog nasilja među djecom - bilo ono fizičko, psihičko ili elektroničko - intervenirala policija. Dakle, pet put svaki dan. Dogodilo se 1141 djelo međuvršnjačkog online nasilja - prijetnje, prisile, dijeljenje privatnih snimki i slično. To je tri puta na dan. 1150 djece bile su žrtva seksualnog iskorištavanja, netko ih je iskorištavao za pornografiju ili im je pokazivao pornografiju ili pred njima zadovoljavao pohotu. Svaki dan troje djece. Crveni alarm ili "red button" koji omogućuje da se zlostavljanje prijavi online, u policije ja lani zazvonio 661 put. Policija je zbog svega pokrenula kampanju - Sigurni online.

O online nasilju puno razgovaraju učenici i profesori u Karlovačkoj županiji, koja je pokrenula hvalevrijedan projekt #NIje OK. NIje ok vrijeđati, nije OK dijeliti tuđe fotografije, nije ok isključivati druge iz grupe. PO školama su oblijepili plakate s QR kodom gdje učenici anonimno šalju poruke o tome što im se događa. O maltretiranju razgovaraju na satu razrednika i na radionicama, tome su posvetili i radove na likovnom. A tim povodom gošće RTL Direkta su dvije učenice Karlovačke županije: Iva ide 6. razred osnovne škole, Mary u 4. razred gimnazije.