Učenici Muća i Ružića stoje uz cestu u neizvjesnosti, majka Zrinka: 'Nećemo odustati od naše djece!'

'STANOVNICI SMO DRUGOG REDA' /

Stanovnici zagore ponovno su, kažu, građani drugog reda. Nisu se uspjeli dogovoriti oko sufinanciranja, pa je splitski Promet smanjio ključne linije prema općinama Muć i Ružić.

Dok čelnici općina, Županija i tvrtke međusobno prebacuju odgovornost, ispaštaju oni najranjiviji. Dok njihovi vršnjaci u gradu još spavaju, učenici iz Muća i Ružića stoje uz cestu u neizvjesnosti.

Linija broj 80, koja ih je godinama prevozila u Split više ne vozi u terminima koji su prilagođeni nastavi. Roditelji najavljuju prosvjed i ogorčeno pitaju, jesu li građani drugoga reda.

"Nećemo odustat od naše djece. Moje dijete, sva naša djeca zaslužuju biti tretirano jednako, kao dijete u Zagrebu, Splitu, u Rijeci ili slično. Oni su to zaslužili i mi smo to zaslužili", rekla je majka Zrinka Maličić Velić.

