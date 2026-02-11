Drama u hrvatskom mjestu, roditelji se pobunili: 'Naša djeca su izgubljena, prepuštena su ulici'

Žive u Muću, a rade, idu u srednju školu ili studiraju u Splitu - svi oni nezadovoljni su reduciranjem Prometove autobusne linije Split-Muć-Split.

Ovom mjerom, tvrde mještani Muća, tjeraju nas sa sela.

Mještani Muća se pokušavaju izboriti za prava svoje djece, kažu da su njihova djeca "degradirana" i smatraju se građanima i djecom "drugog reda", upravo iz činjenice što su svega 30-ak kilometara od Splita, a imaju sve manje autobusnih linija.

Na što su spremni roditelji?

RTL Danas je razgovarao roditeljima Muća o nastalim preprekama reduciranjem linije.

"Problem je golem. Naša djeca ne mogu na vrijeme stići u školu, ne mogu na vrijeme doć kući. Oni su prepušteni ulici. Oni su po četiri, pet sati u gradu. Oni pune splitske kafiće. Oni su naprosto izgubljeni, zaboravljeni. S ovog mjesta poručujem: 'Naša djeca su važna. Naša djeca su bitna. Molim župana, molim ministre, molim sve, poduzmite nešto za našu djecu, jer naša djeca nisu građani drugog reda. Oni su jednaki kao i sva djeca u našoj domovini'", poručila je majka Zrinka Maličić Velić.

"Naša djeca se vraćaju kući tek u večernjim satima. Oni su prepušteni ulici, pogotovo djeca koja imaju dodatne aktivnosti. Oni su naprosto onemogućeni u obavljanju svojih osnovnih stvari, a to je obrazovanje, a da ne govorim o djeci koja žele ići na sport, koja žele otić u kino, koja žele otić u kazalište", objasnila je.

"U ovakvim okolnostima, nije moguće. Mi svjedočimo zadnjih par godina da su mnoge obitelji iselile upravo iz razloga što njihova djeca nemaju dobre uvjete za život. Mi svjedočimo tome da smo sad ispisali nekolicinu djece s treninga jer ne mogu stić. Nemaju liniju za stić na trening. Naprosto je stanje neodrživo. Roditelji su, ne i rekla čak ni bijesni, nego ogorčeni i tužni. Mi smo nemoćni, mi imamo osjećaj da se mi borimo s 'vjetrenjačama'. Mi želimo dobro našoj djeci", rekla je majka.

"Kad se roditelj bori za dijete, to je borba, to poprima neke druge dimenzije. Mi nećemo odustat. Mi smo spremni na sve za našu djecu", zaključila je Zrinka, koja je rekla da su spremni i održati prosvjed.