Ovu glavatu želvu čeka operacija u kojoj će sudjelovati četiri člana veterinarskog tima

DETALJI OPERACIJE /

Posljednjih desetak dana na području Lastova pronađene su tri strogo zaštićene kornjače - glavate želve. Dvije, nažalost nisu preživjele, dok je jedna imala više sreće - trajektom je prevezena u Split gdje ju čeka teška operacija. Ova je glavata želva pronađena nedavno kod Lastova.

"Jednu smo našli u predjelu Markovo dance u blizini luke, a druga je na području Pasadura. Bila je ozlijeđena od propelera i obje smo poslali u Split. Međutim druga je nažalost uginula", rekao je Gojko Antica, veterinar iz Parka prirode Lastovsko otočje.

Operacija, u kojoj će sudjelovati četiri člana veterinarskog tima, sutra čeka spašenu glavatu želvu. Više o njezinom oporavku i operaciji koja ju sutra čeka, pogledajte u prilogu.