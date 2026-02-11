Otkrili ste što očekujete od novog ministra Alena Ružića: 'Naučili smo da je tako najbolje'

Premijer Andrej Plenković zahvalio se ministru Marinu Piletiću u uvodnom obraćanju na početku sjednice Vlade. U njegovoj fotelji uskoro će sjediti Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka. Sabor bi ga trebao potvrditi idućeg petka.

Uskoro bivši ministar postat će saborski zastupnik pa je predsjednika Sabora dočekala tema, je li uopće naporno raditi?

"Licemjerno je govoriti o tome da jednako naporno radi jedan saborski zastupnik i ministar resora na čijem čelu je bio ministar Piletič. Ne radi se o tome da zastupnik malo radi nego se radi o tome da je ova pozicija ministra bila iznimno zahtjevna, da se on trošio kroz ove četiri godine zaista sa svim svojim potencijalima, vremenom i energijom i ja ne vidim da je bilo tko govorio da se u Saboru radi o odmoru za ministre već je ispravno rečeno da je posao saborskog zastupnika manje zahtjevan nego posao ministra u tako složenom resoru", rekao je Gordan Jandroković.

Rad u Vladi svakako je intenzivniji. Zato smo u redovnoj rubrici pitali vas: "Što očekujete od budućeg ministra?" Evo nekoliko odgovora:

"Očekujem da bude prvo čovjek pa ministar svog resora", kaže Hamdija Muzaferović.

"Da se potrudi riješiti inkluzivne koji se čekaju po 2 godine, da poveća invalidske mirovine koje su premale kao i ostalim umirovljenicima koji teško žive", kaže Ljubica Jezernik.

"Da volontira i ne prima nikakve naknade dok se ne dokaže da je sposoban", kaže Zorko Čorak.

"Više ništa, naučili smo da je tako najbolje, pa nek on nas iznenadi, ako može, nečim dobrim!", kaže Nada Dado.

"Ništa konkretno, zbog nesposobnosti, nestručnosti, ali podobnosti i odanosti onome tko ga imenuje na tu funkciju", kaže Marija Josipović.

"Ništa normalno pošto je svog vozača imenovao zamjenikom ravnatelja KBC Rijeka!", kaže Željko Knežević.

"Da riješi više pitanje Centra za socijalnu skrb, da malo dođe procesija kakvi neradnici rade...", kaže Marija Ko.

"Nažalost ništa! Šteta da se takav liječnik primio ministarskog radnog mjesta", kaže Vesna.

Hvala što dijelite s nama vaše razmišljanje, ostali komentari su na Facebooku portala net.hr.