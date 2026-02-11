Zaljubila se u ruskog agenta, odavala mu položaje ukrajinske vojske, pa završila u zatvoru

Hristina Garkavenko, 19-godišnja kći svećenika, stigla je 19. srpnja 2024. u očevu crkvu u Pokrovsku na istoku Ukrajine, ali ne na molitvu.

Poznavajući dobro zgradu, popela se na drugi kat i ušla u jednu od prostorija.

Tamo je, na prozoru zaklonjenom roletama, postavila kameru na mobitelu za prijenos uživo i usmjerila je prema cesti.

A cestom su se kretali ukrajinski vojnici i vozila na putu prema i s bojišnice.

Hristinin prijenos uživo išao je izravno - ruskoj obavještajnoj službi.

Više od prijateljstva

Nije to bio jedini zadatak koji je Garkavenko obavila za rusku Federalnu sigurnosnu službu (FSB), tvrde ukrajinski tužitelji.

Tijekom te godine dopisivala se s agentom FSB-a i prosljeđivala mu je informacije o lokacijama ukrajinskog vojnog osoblja i opreme u strateškom čvorištu Pokrovsku.

"Samo sam htjela više razgovarati s tom osobom", rekla je Garkavenko za CNN u telefonskom intervjuu iz zatvora, gdje sada služi 15 godina kazne zbog izdale. "I samo zato što sam htjela razgovarati s njim, pristala sam mu pomoći“, dodala je mlada Ukrajinka.

Odbila je reći je li imala romantične osjećaje prema agentu.

Pavlo Uhrovetski, voditelj Tužiteljstva Donjecke oblasti, izjavio je pak da je "uz svoj aktivni proruski stav, mlada žena razvila i više od prijateljskog odnosa s tom osobom".

Kazne od 12 do 13 godina

Garkavenko je jedna od tisuća Ukrajinaca za koje se vjeruje da su ih FSB i druge ruske obavještajne službe vrbovale da špijuniraju vlastitu zemlju.

Prema podacima Sigurnosne službe Ukrajine (SBU), istražitelji su od početka ruske invazije 2022. pokrenuli više od 3.800 istraga zbog izdaje.

Više od 1.200 osoba već je proglašeno krivima i osuđeno.

U prosjeku osuđeni dobivaju kazne od 12 do 13 godina zatvora, a neki su osuđeni i na doživotni zatvor.

Blizina bojišnice ključna

Andrij Jakovljev, odvjetnik i stručnjak za međunarodno humanitarno i kazneno pravo pri ukrajinskoj nevladinoj organizaciji Media Initiative for Human Rights, rekao je za CNN da Ukrajina osigurava uvjete za pošteno suđenje te da sudovi uglavnom poštuju pravo na pravičan postupak.

Tužitelji, dodao je, obično pokreću postupak samo ako imaju dovoljno dokaza i "neće bijelo nazvati crnim" kako bi osigurali osudu.

"Prosljeđivanje informacija ruskoj obavještajnoj službi najčešći je oblik izdaje u ratnim uvjetima“, rekao je za CNN Ivan Kisilevič, voditelj odjela pri Uredu glavnog državnog odvjetnika.

Raspon zadataka koji se obavljaju za FSB vrlo je širok, navodi SBU, a geografija – odnosno blizina bojišnice – ne igra presudnu ulogu.

"U područjima blizu bojišnice češće pritvaramo agente koji prikupljaju i prosljeđuju informacije o kretanju ili položajima ukrajinske vojske“, stoji u priopćenju SBU-a.

"U zapadnoj i središnjoj Ukrajini ruski agenti češće prikupljaju i odaju informacije o vojnim objektima, kritičnoj infrastrukturi te pokušavaju sabotaže u blizini termoelektrana, policijskih zgrada i željezničkih pruga."

Laka zarada za izdajnike

Savjetnik Ministarstva obrane Serhij Beskrestnov upozorio je ovog tjedna da ruski agenti pokušavaju vrbovati Ukrajince kako bi registrirali satelitske internetske terminale Starlink koje bi potom mogla koristiti ruska vojska, nakon što su neodobreni ruski sustavi blokirani.

Rusi za to nude 300 dolara, rekao je.

Profil Ukrajinaca koje vrbuje Rusija vrlo je širok. Iako su neki ideološki motivirani, ta skupina se smanjuje, kažu obavještajni dužnosnici.

Većini je glavni motiv novac.

Prema SBU-u, ruski operativci najčešće vrbuju osobe koje su očajne zbog novca, poput nezaposlenih, ili pojedince s različitim ovisnostima o drogama, alkoholu ili kockanju.

"Važno je razumjeti da se ne radi o tisućama dolara“, rekao je Kisilevič. "Za većinu je riječ o nekoliko stotina dolara ili drugim materijalnim koristima… To je laka zarada za izdajnike. Novac jednostavno primaju na svoje kartice, ne razmišljajući odakle dolazi i kome služi.“

Sve počinje s jednostavnim zadacima

Andrij (prezime poznato CNN redakciji), protuobavještajni časnik SBU-a, rekao je za CNN da su Telegram kanali trenutačno jedan od najčešćih alata za vrbovanje.

"Rusi objavljuju oglase koji nude brzu i laku zaradu. Zatim postupno dodjeljuju zadatke. U početku su vrlo jednostavni – kupiti kavu, fotografirati račun u kafiću. Za to se novac uplaćuje na bankovnu karticu i proces vrbovanja postupno započinje“, objasnio je.

"Kasnije se pojavljuju osjetljiviji zadaci – postavljanje kamera uz željezničke pruge, fotografiranje vojnih objekata i slično.“

Ako u nekom trenutku osoba odbije suradnju, regruteri pribjegavaju ucjeni, rekao je Andrij, prijeteći da će prepisku predati SBU-u. „U tom trenutku ljudi više nemaju povratka“, dodao je.

'Imala sam sumnje'

Garkavenko kaže da je njezin kontakt započeo kao usputno poznanstvo putem Telegrama.

"U početku je to bilo samo normalno upoznavanje, usputan razgovor. Onda se predstavio kao agent Ruske Federacije i predložio suradnju“, rekla je Garkavenko koja se sada nalazi u kaznenoj koloniji za žene osuđene za kaznena djela protiv nacionalne sigurnosti i izdaju.

U jednom trenutku je razmišljala o prekidu, ispričala je.

"Imala sam sumnje, htjela sam stati u jednom trenutku i to sam mu nekoliko puta rekla. Ali rečeno mi je da će sve biti u redu, da će me zaštititi i da se ništa loše neće dogoditi. Vjerovala sam mu“, dodala je.

Iako joj je FSB plaćao za njezine postupke, to, kako tvrdi, nije bio njezin glavni motiv.

'Bravo, volim te'

SBU gotovo svakog tjedna izvještava o novim uhićenjima osumnjičenih lokalnih suradnika, od običnih građana do vojnog osoblja.

Među već osuđenima su:

50-godišnji mehaničar iz tvornice u Kramatorsku koji je slao koordinate ukrajinskog vojnog osoblja i teškog naoružanja;

40-godišnji bivši zaposlenik tvornice u Kramatorsku koji je navodio ruske bombe na regiju;

21-godišnji stanovnik Kijeva koji je pomagao koordinirati ruske raketne napade na glavni grad; te

49-godišnji stanovnik Černivske oblasti koji je radio za dostavnu službu i pod krinkom kurirskog posla obilazio područje snimajući vojne i infrastrukturne objekte,

navodi SBU.

Uhrovetski se prisjetio onoga što je opisao kao "ciničan“ slučaj Irine Landuge, žene osuđene prošle godine jer je sinu, koji se borio u ruskoj vojsci, prosljeđivala informacije o položajima ukrajinske vojske i zauzvrat primala novac.

"Čuli smo je kako razgovara sa sinom nakon što mu je dala koordinate ukrajinskih snaga.

Nakon toga su te lokacije granatirane, a ona je sama otišla provjeriti ima li mrtvih i ranjenih. Zahvaljivala im je i radovala se, govoreći: ‘Bravo, volim te’“, rekao je Uhrovetski.

Prema sudskoj presudi, u kolovozu 2023., vraćajući se iz trgovine, Landuga je u Kurahivki u Donjeckoj oblasti vidjela ukrajinske vojnike u kući sinove kume i u vojarni Vojne rudarske spasilačke postrojbe.

Obavijestila je sina, nakon čega je područje granatirano i poginula je najmanje jedna osoba.

Pedesetdevetogodišnja civilka iz susjedne zgrade poginula je pod ruševinama, navodi se u sudskom dokumentu.

Na audiosnimci koju je tužiteljstvo dostavilo CNN-u čuje se kako Landuga kaže:

"Tamo su ljudi poginuli. Jedna žena je umrla… Sve je u redu, sve je dobro. Pogodili su vojarnu? Bravo, volim te. Dobar posao. Za kumu, ljubim ti ruke… Hvala vam puno za vojarnu. Ostalo ćemo smatrati kolateralnom štetom.“

U listopadu 2025. osuđena je na doživotni zatvor, a sud je istaknuo njezinu ravnodušnost prema posljedicama svojih postupaka.

Čekanje na razmjenu

Garkavenko s početka teksta u lipnju je osuđena na 15 godina zatvora, nakon što je priznala krivnju i izrazila kajanje.

Uhrovetski je rekao da je priznala "jer želi biti razmijenjena“.

U razgovoru za CNN rekla je da, iako nikada nije bila u Rusiji, ondje ima rodbinu i želi živjeti s njima.

Kisilevič je napomenuo da se nekim Ukrajincima obećava da će, ako stvari pođu po zlu, biti razmijenjeni za ukrajinske državljane koje Rusija drži kao ratne zarobljenike.

Za neke pritvorene odlazak u Rusiju jedina je prihvatljiva opcija, rekao je.

"Ali ozbiljno sumnjam da će im tamo biti bolje. Sumnjam da će ondje stići kao heroji", dodao je.

Dok čeka moguću razmjenu, Garkavenkin otac svećeni ostaje u Ukrajini. Bio je šokiran kad je saznao što je njegova kćer učinila, ali nije je napustio.

"Podržava me i kaže da će sve biti u redu. Prihvatio je moju odluku da idem na razmjenu", kaže djevojka.

Andrij, protuobavještajni časnik SBU-a, rekao je da rusku obavještajnu službu zapravo nije briga za one koje vrbuju na daljinu. "Oni su im samo potrošna roba."

Dodao je da će uvijek biti ljudi koji pokušavaju ukrasti tajne – i da za obavještajce potraga za izdajnicima nikada ne prestaje.

"To je pedantan posao koji uključuje detaljno proučavanje života suradnika. Ponekad dođe do toga da shvatite kako toliko dobro poznajete njihov život da praktički postanete njegov dio", rekao je.

Garkavenko kaže da je svjesno odlučila pomoći Rusiji i da sada žali zbog onoga što je učinila.

"Povrijedila sam svoje najmilije i, donekle, uništila vlastiti život", zaključuje.

