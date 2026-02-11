U noći poslali više od 100 dronova: Pogledajte kako gori srce ruske ekonomije!

Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu u Rusiji navodno je oštećena u noćnom napadu dronom u srijedu, javlja Kyiv Post.

Telegram kanal Astra proveo je OSINT analizu snimaka očevidaca. U rano srijedu ujutro stanovnici Volgograda prijavili su više eksplozija. Regionalni guverner Andrej Bočarov kasnije je potvrdio požar u rafineriji u južnom dijelu grada.

„Jedinice protuzračne obrane ruskog Ministarstva obrane odbijaju masovni teroristički napad bespilotnih letjelica (BPL) na energetske i civilne infrastrukturne objekte u Volgogradskoj oblasti“, napisao je Bočarov. Rekao je da u požaru u rafineriji nije bilo žrtava. „Hitne službe i općinske vlasti tragaju za mogućim olupinama bespilotne letjelice i uklanjaju ih“, dodao je.

Prema Astrinoj analizi, rafinerija Lukoil-Volgogradneftepererabotka u Krasnoarmejskom okrugu Volgograda je pogođena i zapalila se.

Ukraine ushering in the refinery season with strikes on Russia's massive Lukoil refinery in Volgograd, now illuminating the region - the first of 2026. pic.twitter.com/d1rGSZxJHu — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 11, 2026

Najveća rafinerija u regiji

Postrojenje je najveća rafinerija nafte u Volgogradskoj regiji i jedna od ključnih imovina Lukoila. Godišnje prerađuje više od 15 milijuna tona nafte i specijalizirano je za duboku rafineriju, proizvodnju benzina, dizelskog i zrakoplovnog goriva, loživog ulja, bitumena i drugih naftnih derivata.

Rafinerija je prethodno više puta bila meta napada. ASTRA procjenjuje da je ovo bio barem deveti napad na to mjesto od početka rata u punom opsegu koji je Rusija pokrenula.

Raniji napadi zabilježeni su u veljači 2024., a 2025. u siječnju (dva puta), veljači, ožujku, 14. kolovoza, 16. kolovoza i studenom. Guverner Rostovske regije Jurij Sljusar također je izvijestio o šteti u 12 gradova i okruga, uključujući nosač dalekovoda i stambenu zgradu, bez žrtava.

Мощный пожар разгорелся на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области



Минувшей ночью беспилотники атаковали НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе Волгоградской области.



В результате ударов завод охватило пламя. Это подтвердил и… pic.twitter.com/gA4Kdffj7W — Вот Так (@vottak_tv) February 11, 2026

Rusi: Uništili smo 108 dronova

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je tijekom noći uništeno 108 dronova, uključujući 49 iznad Volgogradske oblasti i 29 iznad Rostovske oblasti.

Inače, Ukrajina je sustavno počela napadati ruske rafinerije i naftnu infrastrukturu u kolovozu 2025. Bloomberg procjenjuje da su ukrajinske snage samo prošle godine izvele oko 120 takvih napada.

Usred napada, ruski mediji izvještavaju da su isporuke nafte rafinerijama putem naftovoda pale na najnižu razinu u 15 godina. Ukupna rafinerija u Rusiji u 2025. godini pala je za 1,7% na 262,3 milijuna tona. Prema osiguravajućem brokeru Mains, ruski proizvođači nafte pretrpjeli su gubitke veće od 1 bilijun rubalja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinskom sportašu zabranili nošenje oslikane kacige: 'Više nikada se neće natjecati'