ANTE GENIJE /

Poljski izbornik nahvalio Budimira pa otkrio zašto hrvatski reprezentativac toliko zabija

Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

'Ako ne zabije u dva kola, nema veze, zabije u trećem'

11.2.2026.
18:47
Hina
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Izbornik poljske nogometne reprezentacije Jan Urban, nekoć najbolji strijelac španjolskog prvoligaša Osasune, rekao je da novi rekorder kluba Ante Budimir donosi "brze i točne odluke“ u kaznenom prostoru.

"Sjajan je. Njegovi brojevi su nevjerojatni. Toliko se navikao na španjolsku ligu da se osjeća ugodno te koristi svoje atribute, ubojitu ljevicu i igru glavom“, rekao je 63-godišnji Urban u srijedu u razgovoru za španjolsku radijsku postaju COPE. Budimir je ove sezone u 25 utakmica zabio 13 golova. Ovo je četvrta sezona zaredom da zabija više od 11 golova. S obzirom da igra za skromniji klub, iz sredine ljestvice, Urban napominje da je to "impresivno“.

"Za njega se ne može reći da zabija manje kako stari, jer on zabija stalno i s 34 godine“, napomenuo je.

Urban je na poziciji napadača igrao za Osasunu od 1989. do 1995. godine i zabio 58 golova u prvoj španjolskoj ligi. Budimir je to nadmašio prije godinu dana, a trenutno ima 84 zabijena gola u 204 utakmice.

"Sada kada sam završio karijeru, mogu reći da sam dobro igrao glavom, ali on to radi perfektno. U zraku ga je teško zaustaviti“, rekao je Urban o 190 centimetara visokom hrvatskom reprezentativcu. Urban, koji je igrao i za klubove poput Real Valladolida, Toleda i Gornik Zabrzea, kaže da svaki napadač ima jednu ili dvije jake stvari koje usavršava.

Brze i točne odluke

"Budimir jednostavno završava akcije. Ako je moguće iz prvog udarca. U kaznenom prostoru je puno igrača, a malo vremena, pa moraš brzo donositi odluke“, objašnjava.

"A njegove su odluke brze i točne. Zato zabija toliko golova“, dodao je. Urban je uvjeren da će Budimir nastaviti zabijati za devetoplasiranu Osasunu ostane li zdrav i bez ozljeda.

"Za njega se ne može reći da ima dobre i loše serije, ili ih nema toliko, on zabija gotovo uvijek. Ako ne zabije u dva kola, nema veze, zabije u trećem. Jednom ili dva put ne zbije pa onda nekoliko puta zabija“, rekao je.

Smatra da se igrač s brojem 17 osjeća ugodno na terenu, s puno samopuzdanja, što je važno u "tako zahtjevnoj ligi kao što je Španjolska“.

"S obzirom da sam sada izbornik Poljske, pratim Roberta Lewandowskog u Barceloni. On, kao i Budimir, gotovo uvijek završava akcije iz prvog udarca. Svi to znaju, ali oni i dalje zabijaju. Navijači Osasune mogu stoga biti zadovoljni njime“, zaključio je.

Urban je ljetos preuezeo vođenje Poljske ostvarivši četiri pobjede i dva poraza.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem

Ante BudimirOsasunaLa Liga
