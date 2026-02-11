FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽBENE PRIPREME /

Tko to glumi Hrvatsku? Evo protiv koga igraju Englezi uoči utakmice s nama na SP-u

Tko to glumi Hrvatsku? Evo protiv koga igraju Englezi uoči utakmice s nama na SP-u
×
Foto: Profimedia

Engleska je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo obavila tako što je pobijedila u svih osam utakmica

11.2.2026.
20:35
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Engleska nogometna asocijacija službeno je obznanila da će engleska reprezentacija tijekom lipnja, u posljednjim pripremama za Svjetsko prvenstvo, odigrati prijateljske utakmice protiv Kostarike i Novog Zelanda.

Poznato je da će Engleska ta dva susreta odigrati na Floridi, kao i datumi odigravanja dvoboja. Protiv Novog Zelanda će sastav kojeg vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel igrati 6. lipnja, a protiv Kostarike četiri dana kasnije. Gradovi domaćini još uvijek nisu poznati.

Na Svjetskom prvenstvu Engleska je smještena u skupinu L gdje se nalazi i Hrvatska. Uz taj europski dvojac u skupini se nalaze Gana i Panama. Hrvatska i Engleska će igrati u prvom kolu skupine L, 17. lipnja na stadionu gdje igraju Dallas Cowboys.

Engleska je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo obavila tako što je pobijedila u svih osam utakmica.

U vrijeme kada će Engleska igrati protiv Novog Zelanda i Kostarike, hrvatski nogometaši će imati testove protiv Belgije u Rijeci te protiv Slovenije u Varaždinu. Ranije će na američkoj turneji, tijekom ožujka, Hrvatska igrati protiv dva južnoamerička nogometna uglednika, Kolumbije i Brazila. Engleska će u ožujku igrati protiv Urugvaja i Japana.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Brončani heroj ima svoju pjesmu koja je pravi hit u svlačionici: Ovo morate čuti

EngleskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx