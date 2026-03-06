Izgrađen za obranu: Hrvatski dvorac u Zagorju skriva priču o tragičnoj ljubavi

Na brežuljku iznad zagorskih dolina, nedaleko od Pregrade, uzdiže se Veliki Tabor – jedan od najočuvanijih srednjovjekovnih dvoraca u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Monumentalna građevina stoljećima je bila simbol obrane, moći i plemićkog prestiža, a danas je i jedno od najprepoznatljivijih kulturnih središta Hrvatskog zagorja.

Utvrda izgrađena za obranu

Sam naziv "tabor" otkriva njegovu izvornu svrhu – vojni logor i obrambenu točku. Podignut na strateškoj uzvisini, dvorac je imao važnu ulogu u zaštiti od osmanskih prodora.

Najstariji dio kompleksa, gotički peterokutni palas iz 15. stoljeća, čini jezgru oko koje se tijekom 16. stoljeća nadograđuju masivne renesansne kule. Time Veliki Tabor dobiva svoj prepoznatljiv izgled – snažan, zatvoren i obrambeno prilagođen nemirnim vremenima.

Gotovo tri stoljeća njime je upravljala plemićka obitelj Rattkay. U tom razdoblju dvorac postupno prerasta iz stroge vojne utvrde u reprezentativnu rezidenciju. Obrambeni otvori ustupaju mjesto većim prozorima, a dvorište dobiva arkade koje prostoru daju profinjeniji karakter. Ipak, debeli zidovi i čvrsta konstrukcija i danas podsjećaju na njegovu prvotnu namjenu.

Ljubav koja je završila tragedijom

Veliki Tabor nije poznat samo po arhitekturi, nego i po jednoj od najpoznatijih hrvatskih legendi – priči o Veroniki Desinićkoj. Prema predaji, Fridrik II. Celjski zaljubio se u djevojku skromnog podrijetla, čemu se njegov otac, moćni grof Herman II., oštro protivio.

Unatoč zabranama, par se potajno vjenčao, ali njihova sreća nije dugo trajala. Fridrik je zatvoren, a Veronika optužena za vračanje. Iako je sud nije proglasio krivom, legenda kaže da je pogubljena po nalogu grofa. Priča ide toliko daleko da tvrdi kako je zazidana unutar dvorca.

Tijekom obnove 1982. godine u jednom je zidu pronađena ženska lubanja, što je dodatno učvrstilo priču u javnosti, premda nikada nije došlo do znanstvene potvrde.

Danas Veliki Tabor djeluje kao muzej i mjesto brojnih kulturnih događanja. Posjetitelji ondje mogu vidjeti kako se dvorac mijenjao i nadograđivao kroz stoljeća, ali i doznati priče i legende koje su Veliki Tabor trajno upisale među najprepoznatljivije simbole hrvatske kulturne baštine, piše TZ Varaždinske županije.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Monika se s transplantiranim plućima otisnula na Aconcaguu! 'Došla sam na 5100 metara'