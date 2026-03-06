Anita Martinović o novoj poslovnoj ulozi: 'Ne želim loviti senzaciju nego iskrene razgovore'

S prepoznatljivom lakoćom pred kamerama i iskustvom koje gradi godinama, Anita Martinović (42) započela je novo profesionalno poglavlje. Ovoga puta gledamo je u ulozi voditeljice Savršenog podcasta, u kojem ugošćuje najzapaženije sudionike i zvijezde popularnog formata 'Gospodin Savršeni'. Bez zadrške, iskreno i znatiželjno, Anita kroz razgovore donosi emocije, pozadinske priče i detalje koje kamere često ne uhvate. O tome kako se snašla u novoj ulozi, koliko joj podcast format daje kreativne slobode i što gledatelji mogu očekivati od projekta, progovorila je u intervjuu za Net.hr.

Foto: RTL

Gledamo vas u novom formatu Savršeni podcast. Recite nam malo više o angažmanu i ideji?

Savršeni podcast nastao je kao logičan nastavak svega onoga što publika voli kod showa – emocija, odnosa i trenutaka koji se ne stignu uvijek vidjeti na televiziji. Ideja je da kroz opušten razgovor dajemo prostor sudionicima da ispričaju svoje iskustvo s Krete. Meni je osobno ovaj angažman posebno drag jer spaja dvije stvari koje volim – komunikaciju s ljudima i svijet ovog showa koji mi je jako blizak i iz kojeg sam i sama potekla.

Podcast je vrlo popularna forma unazad nekoliko godina, slušaju se, gledaju se, niču na svakom koraku... Jeste li i sama ljubiteljica istog?

Volim taj format jer omogućuje opušteniji razgovor, bez žurbe. Sviđa mi se što kroz podcast možeš nekako prirodnije upoznati osobu, a ne samo njezinu javnu sliku i nekako koncept kakav god da jest dozvoljava da se sugovornici više opuste, jer je dojam kao da si više kod nekog doma, nego ispred kamera. Primjerice, mi imamo koncept "večera u dvoje", što je sada dosta popularno, a i mi Hrvati nekako često stvari ''rješavamo'' uz hranu i piće. Sastanke, ugovore, dogovore, slavlja, spojeve, pa evo sad i podcast.

Foto: Voyo

Koji je neki vaš ''začin'' koji dodajete ovom podcastu da se izdvaja na sceni?

Mislim da je moj najveći ''začin'' upravo to što sam i sama prošla iskustvo sudjelovanja u showu. Znam kako je biti s obje strane kamere, znam kroz koje se emocije prolazi. Trudim se stvoriti atmosferu u kojoj se gosti osjećaju opušteno i shvaćeno. I naravno, sad već moj prepoznatljivi smijeh, trudim se da bude puno smijeha, da bude zabavno i veselo, a i da probam izvući i pokoji sočan detalj iz mojih sugovornika.

Savršeni podcast bavi se prvenstveno temom showa Gospodin Savršeni. Bili ste sudionica pa stvari gledate iz nešto drukčije perspektive. Vjerujete li da gosti to osjete i zbog toga vam se možda lakše i više otvore i otkriju poneku tajnu?

Kada znaš da osoba s druge strane razumije kroz što prolaziš, puno je lakše otvoriti se. Ne želim ''loviti'' senzacije, nego iskrene razgovore. Ako se dogode i neke male tajne – super, ali najvažnije mi je da sve bude autentično.

Vaši prvi gosti bili su Petar i Karlo, Gospoda Savršeni. Kakvi su bili sugovornici?

Dečki su baš super! Opušteni su, iskreni i spremni na razgovor. Mislim da je publika imala priliku vidjeti neke njihove nove strane koje možda nisu došle toliko do izražaja u showu. Bilo je smijeha, ali i ozbiljnijih tema – baš kako podcast i treba izgledati.

Foto: Voyo

Koji je neki vaš glavni cilj – kako bi htjeli da se vaši gosti osjećaju tijekom i nakon razgovora?

Voljela bih da se osjećaju ugodno, prihvaćeno i rasterećeno. Da imaju osjećaj kao da su bili na večeri ili ručku s prijateljicom, a ne na ''intervjuu''. Ako nakon razgovora odu s osmijehom i osjećajem da su rekli ono što su stvarno htjeli – moj cilj je ispunjen.

Ne možemo ne pitati – pratite li novu sezonu showa?

Naravno da pratim. Opet sam umorna i neispavana, jer svaku večer čekam ponoć i novu epizodu na Voyo. Baš sam se navukla. Svaka sezona donosi neku novu energiju i nove dinamike. Zasad mi se čini zanimljivo, ima potencijala za lijepe priče, ali i za dramu – a to je kombinacija koju publika voli.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'