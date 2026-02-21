Ovo je jedna od najopasnijih cesta na svijetu: Samo na izgradnji stradale su stotine ljudi

U Boliviji, usječena u planinski lanac Anda, nalazi se cesta službenog naziva Yungas, koja je desetljećima bila poznata po iznimno visokoj stopi nesreća sa smrtinim ishodom. U svijetu je postala poznata pod nadimkom El Camino de la Muerte, odnosno Cesta smrti.

Nekada smatrana najopasnijom prometnicom na svijetu, odgovornom za stotine smrtnih slučajeva godišnje, doživjela je značajnu transformaciju. Danas ovo mjesto privlači ljubitelje pustolovnog turizma, posebno brdske bicikliste, koji ovdje traže spoj povijesne atmosfere, netaknute prirode i zahtjevnog terena, piše Dangerous Roads.

Tragična reputacija

Izgradnja ceste Yungas započela je 1930-ih godina, za vrijeme rata za Chaco. Radove su izvodili paragvajski ratni zarobljenici u iznimno teškim uvjetima, koristeći se osnovnim alatima poput pijuka, lopata i dinamita. Zbog teških uvjeta rada i velikog broja žrtava tijekom same izgradnje, cesta je od početka stekla reputaciju opasne dionice.

Desetljećima je predstavljala jedinu prometnu vezu između glavnog grada La Paza, smještenog na andskoj visoravni, i tropske regije Yungas u amazonskom bazenu. Služila je kao ključna ruta za transport poljoprivrednih proizvoda, no njezino je korištenje bilo povezano s visokim rizikom i brojnim nesrećama.

Uzroci opasnosti i specifična prometna pravila

Na dionici dugoj približno 60 kilometara, cesta se spušta s 4700 metara nadmorske visine na 1200 metara. Taj značajan visinski pad uzrokuje i drastičnu promjenu klime i vegetacije, od planinskih krajolika do vlažne tropske prašume. Kombinacija nekoliko čimbenika činila je ovu cestu iznimno opasnom.

Na većini je dijelova široka svega tri metra, što je nedovoljno za sigurno mimoilaženje vozila. S jedne je strane omeđena strmom stijenom, a s druge se nalazi ponor dubok i do 800 metara, bez zaštitne ograde. Rizik su dodatno povećavali nepredvidivi vremenski uvjeti: gusta magla, obilne kiše koje su makadamsku podlogu pretvarale u blato te česti odroni kamenja.

Procjenjuje se da je do izgradnje nove ceste na ovoj dionici godišnje smrtno stradavalo između 200 i 300 osoba. Zbog toga ju je Interamerička razvojna banka 1995. godine proglasila najopasnijom cestom na svijetu. Na njoj se dogodila i najteža prometna nesreća u povijesti Bolivije, 24. srpnja 1983., kada je autobus s više od stotinu putnika pao u ponor. U svrhu smanjenja rizika, uvedeno je specifično prometno pravilo. Za razliku od ostatka Bolivije gdje se vozi desnom stranom, na ovoj se cesti prometuje lijevom stranom. Takvo je pravilo vozačima na vanjskom rubu, koji se spuštaju, omogućavalo bolju vidljivost ruba ceste i olakšavalo mimoilaženje.

Prenamjena u destinaciju za pustolovni turizam

Završetkom nove, asfaltirane ceste 2006. godine, veći dio prometa preusmjeren je na moderniju i sigurniju rutu. Time je stara cesta Yungas rasterećena teškog prometa, što je omogućilo njezinu prenamjenu. Ubrzo je postala jedna od najpoznatijih svjetskih destinacija za brdski biciklizam.

Danas tisuće turista godišnje sudjeluju u organiziranim biciklističkim turama spusta. Ipak, unatoč smanjenom prometu, rizici nisu u potpunosti uklonjeni. Od kasnih 1990-ih zabilježeno je više od dvadeset smrtnih slučajeva među biciklistima, uglavnom uzrokovanih neprilagođenom brzinom i nepažnjom. Cesta Yungas danas predstavlja jedinstveni spoj povijesnog naslijeđa, prirodnih ljepota i adrenalinskog izazova.

