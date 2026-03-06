FREEMAIL
NBA ZVIJEZDA /

Poznati američki košarkaš uhićen jer je vozio pijan

Poznati američki košarkaš uhićen jer je vozio pijan
Foto: Christian Petersen/Getty images/Profimedia

Tridesetogodišnji Kanađanin, je tijekom svoje karijere zaradio približno 105 milijuna dolara, a poznat je po ulozi 'negativca' i čvrstoj igri u obrani

6.3.2026.
18:51
Sportski.net
Christian Petersen/Getty images/Profimedia
Krilo Phoenix Sunsa Dillon Brooks uhićen je zbog vožnje u pijanom stanju u Scottsdaleu u Arizoni u ranim jutarnjim satima u petak, javlja TMZ Sports.

Košarkaš se trenutno oporavlja od frakture ruke, zbog čega već neko vrijeme ne igra za Sunse.

Prema informacijama TMZ-a, krilni igrač priveden je oko dva sata ujutro i ubrzo potom pušten. TMZ je objavio fotografiju uhićenog Brooksa, uz napomenu da se košarkaš ponašao s poštovanjem i surađivao s policajcima prije nego što je pušten.

Tridesetogodišnji Kanađanin, koji je tijekom svoje NBA karijere zaradio približno 105 milijuna dolara, posljednjih je nekoliko tjedana izvan terena zbog slomljene ruke, a poznat je po ulozi "negativca" i čvrstoj igri u obrani.

Dillon Brooks, Nba, Phoenix Suns
