Evo kako i protiv koga se priprema naš protivnik u skupini na Svjetskom prvenstvu

Nogometna reprezentacija Paname, srednjoameričke zemlje koja će igrati u skupini s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, odigrat će idući mjesec dvije prijateljske utakmice s Južnom Afrikom.

Utakmice će se odigrati u Africi 27. i 31. ožujka, a točno mjesto odigravanja tek treba biti određeno, izvijestio je u petak Panamski nogometni savez putem svoje internetske stranice.

Panama će na Svjetskom prvenstvu u lipnju prvu utakmicu igrati s Ganom, pa će joj dvoboji s Južnom Afrikom dobro doći kao provjera jer obje reprezentacije imaju "slične fizičke i taktičke karakteristike". U skupini L na Svjetskom prvenstvu su još Hrvatska i Engleska.

Južna Afrika također sudjeluje na Mundijalu u skupini s Meksikom, Južnom Korejom i zasad neutvrđenom europskom reprezentacijom koja će doći iz dodatnih kvalifikacija.

Panama je igrala s Južnom Afrikom u četvrtfinalu Gold Cupa 2005. u američkom gradu Houstonu gdje je pobijedila 4-3 boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je susret završio 1-1.

Hrvatska će također odigrati dvije prijateljske utakmice 27. i 31. ožujka, s Kolumbijom i Brazilom, u američkom gradu Orlandu. Potom joj još slijede dvoboji protiv Belgije i Slovenije u Rijeci i Varaždinu.

Svjetsko prvenstvo počinje u lipnju i igrat će se u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Panama je u posljednje dvije prijateljske utakmice odigrane u siječnju remizirala 1-1 s Bolivijom i izgubila s 0-1 od Meksika. Ti susreti odigrani su izvan termina koje je FIFA namijenila odigravanju pripremnih utakmica.

