TEŠKE RIJEČI /

Izbornik Dalić čestitao rukometašima pa poručio: 'Ja sam kao Sigurdsson, ali niste me podržali'

Izbornik Dalić čestitao rukometašima pa poručio: 'Ja sam kao Sigurdsson, ali niste me podržali'
Foto: Savo Prelevic/afp/profimedia

'Sigurdsson i ja isto smo nastupili'

2.2.2026.
15:12
Sportski.net
Savo Prelevic/afp/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu 2026. Izbornik Dagur Sigurdsson osvojio je već svoju drugu medalju s našom reprezentacijom, a ovaj put je pohvale javnosti dobio i zbog otvorene kritike EHF-u.

Po tome pitanje ga je pohvalio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić u razgovoru za Večernji list. "Sigurdsson i ja isto smo nastupili. Ja sam to učinio prije četiri godine; a kada sam to učinio, nitko me nije podržao. A sada kada te je to napravio stranac, svi su ga podržali. Dobro je to Sigurdsson napravio, svaka mu čast na hrabrosti.

Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu", kazao je Dalić.

Izbornik je pohvalio i cijelu reprezentaciju na borbi i inatu koji su pokazali da bi uzeli medalju, a cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Sigurdssonu čestitao predsjednik EHF-a kojeg je Dagur burno kritizirao

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaDagur SigurdssonZlatko Dalić
Izbornik Dalić čestitao rukometašima pa poručio: 'Ja sam kao Sigurdsson, ali niste me podržali'