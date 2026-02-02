Izbornik Dalić čestitao rukometašima pa poručio: 'Ja sam kao Sigurdsson, ali niste me podržali'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu 2026. Izbornik Dagur Sigurdsson osvojio je već svoju drugu medalju s našom reprezentacijom, a ovaj put je pohvale javnosti dobio i zbog otvorene kritike EHF-u.

Po tome pitanje ga je pohvalio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić u razgovoru za Večernji list. "Sigurdsson i ja isto smo nastupili. Ja sam to učinio prije četiri godine; a kada sam to učinio, nitko me nije podržao. A sada kada te je to napravio stranac, svi su ga podržali. Dobro je to Sigurdsson napravio, svaka mu čast na hrabrosti.

Ja sam u tri godine zaredom napravio možda i veću stvar, bojkotirajući Fifin izbor za nogometaša godine, jedini u svijetu, ali nisam zbog toga imao podršku naših medija; provlačilo se pitanje zašto to radim kada samo štetim, a kada to učini stranac, onda je zaključak – bravo, super, samo tako treba! Međutim, ponavljam: Sigurdssonu svaka čast, čestitam mu na tom istupu", kazao je Dalić.

Izbornik je pohvalio i cijelu reprezentaciju na borbi i inatu koji su pokazali da bi uzeli medalju, a cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

