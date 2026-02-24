FREEMAIL
PRVA NL

Debitirao sin nedavno preminule legende: 'Tata, hvala ti što si mi dao snage da odigram ovu utakmicu'

Debitirao sin nedavno preminule legende: 'Tata, hvala ti što si mi dao snage da odigram ovu utakmicu'
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Utakmicu je obilježio ulazak u igru Luke Bartolovića, sina nedavno preminule legende HNL-a, Mladena Bartolovića.

24.2.2026.
15:35
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
U nedjelju je Cibalia pobijedila Jarun 3-1 i zauzela vrh Prve NL, odnosno drugog ranga hrvatskog nogometa. Dva je pogotka postigao Gabrijel Boban, dok je treći zabio Marko Pervan.

No, ta će se utakmica ipak pamtiti po jednom drugom detalju. Bio je to ulazak u igru Luke Bartolovića, sina nedavno preminule legende HNL-a, Mladena Bartolovića. Luka je u igru ušao u 75. minuti, a 16. rođendan imao je tek prije mjesec dana.

"Došao je taj dan. Debi je samo početak. Rad, disciplina i vjera doveli su me ovdje. Zahvalan sam trenerima što su mi pružili priliku da zaigram za najdraži dres pred domaćim navijačima. Sretan sam što sam odigrao prve minute i što mi se ispunio dječački san. Tata, hvala ti što si mi dao snage da odigram ovu utakmicu.", napisao je Luka, koji je inače i kadetski (U-17) reprezentativac Hrvatske, za koju je u studenom 2025. zabio i asistirao u 2-3 pobjedi u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Bartolovic (@l_bartolovic1)

 

