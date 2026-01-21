Pokopan legendarni Mladen Bartolović, na pogrebu snimljen i bivši ministar

Mladen Bartolović u srijedu je pokopan na mjesnom groblju u Nuštru. Legenda HNL-a preminula je u 49. godini prije dva dana nakon duge i teške bolesti. Na pogrebu se okupio veliki broj prijatelja i rodbine. Među nazočnima bio je i Mario Banožić, bivši hrvatski ministar obrane optužen za izazivanje prometne nesreće sa smrtnim posljedicama, koji je snimljen kamerama dok je odavao počast preminulom.

Banožić tako nije prošao nezapaženo na ovom tužnom događaju. Iako je bio na pogrebu u svojstvu prijatelja, medijski fotoobjektivi zabilježili su njegov dolazak, izazivajući dodatnu pažnju. Mladen Bartolović bio je poštovan član nogometne zajednice, a mnogi su se prisjetili njegovog života i doprinosa.

Podsjetimo, Mladen Bartolović bio je istaknuti hrvatski nogometaš i trener, poznat po svom nogometnom znanju, tehničkoj vještini i, prije svega, ljudskim osobinama. Nogometnu karijeru započeo je u Segesti 1996. godine, a najveći dio svoje karijere proveo je u Cibaliji i Hajduku. Za ovaj klub odigrao je 185 utakmica i postigao 46 golova, čime je postao najbolji strijelac u povijesti vinkovačkog kluba u Prvoj HNL. Za Hajduk je igrao od 2006. do 2009. i odigrao 114 utakmica, prema podacima s interneta uz 25 golova.

Igrao je za Dinamo u sezoni 2004./2005. u kojoj je nastupio u čak 70 utakmica za zagrebačke plave uz 14 golova. S Dinamom je 2004. osvojio i Hrvatski kup, a u Dinamu ga je trenirao Nikola Jurčević.

U dresu Dinama nastupio je pet puta u europskim natjecanjima, dok je za Hajduk odigrao šest europskih utakmica, uključujući susrete protiv Sampdorije i Deportiva. Svojim nastupima ostavio je značajan trag u hrvatskom klupskom nogometu.

