Šokantna vijest pogodila Hrvatsku: Preminula ikona HNL-a (48)

Hrvatski nogomet izgubio je jedno od svojih najprepoznatljivijih lica. U 49. godini života, nakon teške bolesti, preminuo je Mladen Bartolović, igrač koji je obilježio jednu eru domaćeg nogometa i ostavio neizbrisiv trag na hrvatskim travnjacima.

Bartolović je bio rijedak nogometaš koji je nosio dres i Dinama i Hajduka, no njegova nogometna priča neraskidivo je vezana uz Cibaliju, klub kojem je ostao vjeran u srcu. Tijekom karijere nastupao je i za Segestu, Zagreb, Saarbrücken i Fulad Ahvaz, a branio je i boje reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Bio je igrač poteza, vizije i osmijeha, ali prije svega, čovjek kojeg su svi voljeli. Iza njega su ostali obitelj i sjećanje na nogometaša koji se, na terenu i izvan njega, nikada nije prestajao boriti.

