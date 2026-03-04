FREEMAIL
'TEKUĆE ZLATO' /

Ne bacajte masnoću od slanine nakon pečenja: Iskoristite ovaj kuharski trik

Ne bacajte masnoću od slanine nakon pečenja: Iskoristite ovaj kuharski trik
Foto: Shutterstock

Možete napraviti ono što kuhari zovu 'tekuće zlato', a za to su vam potrebni tek staklenka i malo vode

4.3.2026.
7:26
Magazin.hr
Shutterstock
Ako obožavate sendvič sa slaninom, ali vas užasava nered koji ostane nakon pečenja, postoji pametno rješenje za preostalu masnoću. Kuhar i TikTok senzacija Ian Fujimoto sa svojih 1,5 milijuna pratitelja redovito dijeli recepte i kulinarske savjete.

Otkrio je sjajnu tehniku za čuvanje ostataka masnoće od slanine, kako biste je mogli iskoristiti u drugim jelima i dodatno obogatiti njihov okus. "Masnoća od slanine, često prozvana 'tekućim zlatom', postala je iznimno cijenjen sastojak u mnogim kuhinjama", rekao je u videu.

Ne bacajte masnoću od slanine nakon pečenja: Iskoristite ovaj kuharski trik
Foto: Shutterstock

Svestranost slanine

Ova aromatična masnoća, dobivena topljenjem slanine, daje dubinu raznim jelima i omiljena je među kućnim kuharima, ali i profesionalcima, piše Mirror.

Njezina čar leži u svestranosti – možete je koristiti za prženje, pirjanje ili kao aromatičnu bazu za umake. Kuhanje na masnoći od slanine ne samo da pojačava okus hrane, nego joj daje i prepoznatljivu dimljenu notu koja i najjednostavnije jelo može pretvoriti u nešto posebno.

@iankyo The liquid gold that all the ladies are raving about…bacon fat #Cooking #KitchenTips #CookingTips #kitchenhacks #cookinghacks ♬ Old Film - Kairo Vibe

Kako napraviti i sačuvati 'tekuće zlato'? 

Prema Ianovim riječima, postupak je iznenađujuće jednostavan. Nakon što ispečete slaninu – bilo u tavi ili na plehu u pećnici – ostat će vam poprilična količina otopljene masnoće.

Iako je možete jednostavno pustiti da se stvrdne i baciti, njegova metoda omogućit će vam da stvorite vlastitu zalihu "tekućeg zlata". Trebat će vam samo staklenka s poklopcem.

U videu objavljenom na TikTok, Ian objašnjava: "Sve počinje tako da svu masnoću od slanine jednostavno ulijete u staklenku. Kao što vidite, unutra ima dosta ostataka, ali to je u redu."

Pokazuje i zagorene komadiće slanine koji plutaju u masnoći, no ističe da je dovoljno dodati kipuću vodu u omjeru 1:1 – jednaka količina masnoće i vode.

"Staklenku zatim dobro zatvorite i sve zajedno lagano protresite. Potom je stavite u hladnjak naopako. Kada se masnoća stvrdne, jednostavno odlijte vodu i uklonite sve nečistoće. Po potrebi sastružite i preostale ostatke – i dobit ćete čistu, upotrebljivu masnoću od slanine", zaključio je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima

