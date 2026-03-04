Otkriveni identiteti poginulih vojnika: 'Nastavljamo pravednu misiju za koju su dali svoje živote'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki vojnici koji su poginuli u napadu dronom na američku vojnu bazu u Kuvajtu "istinski američki patrioti", no pritom je upozorio da bi tijekom sukoba s Iranom moglo biti još američkih žrtava, piše The Guardian.

Američko Ministarstvo obrane u utorak je objavilo identitet četvorice od ukupno šest američkih vojnika koji su poginuli u nedjelju tijekom napada dronom na američku bazu u Kuvajtu. Trump je pritom poručio kako je moguće da će "vjerojatno biti još" poginulih pripadnika američkih oružanih snaga "prije nego što sve završi".

Poginuli vojnici identificirani su kao kapetan Cody Khork (35), narednica Nicole Amor (39), narednik Declan Coady (20) i narednik Noah Tietjens (42). Američka vojna pričuva (US Army Reserve) objavila je kako će pokrenuti istragu o okolnostima ovog incidenta.

Trump: 'Podnijeli su najveću žrtvu'

U video izjavi objavljenoj u nedjelju Trump je poginule vojnike nazvao "istinskim američkim patriotima koji su podnijeli najveću moguću žrtvu za našu naciju, dok mi nastavljamo pravednu misiju za koju su dali svoje živote".

"Molimo se za potpuni oporavak ranjenih i šaljemo našu ogromnu ljubav i vječnu zahvalnost obiteljima poginulih", rekao je Trump. Dodao je i kako sukob još nije gotov.

"I nažalost, vjerojatno će ih biti još prije nego što sve završi. Takva je situacija – vjerojatno će ih biti još, ali učinit ćemo sve što je moguće da se to ne dogodi", poručio je američki predsjednik.

Sukob na Bliskom istoku se dodatno zaoštrio

Podsjetimo, od subote američke i izraelske snage izvode velike vojne udare diljem Irana. Među metama bio je i kompleks iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u subotu.

Iran je na napade odgovorio snažnim protunapadima. Iranske snage lansirale su projektile prema Izraelu, ali i prema američkim vojnim objektima u regiji, uključujući baze u Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prema podacima iranske humanitarne službe Crveni polumjesec, od početka napada u subotu u Iranu je poginulo najmanje 787 ljudi. U Izraelu su vlasti objavile da je u napadima poginulo najmanje deset osoba.

Zbog sve opasnije situacije u regiji američki State Department u utorak je objavio da organizira posebne čarter letove za američke državljane koji žele napustiti zemlje Bliskog istoka, uključujući Saudijsku Arabiju i Egipat. U priopćenju glasnogovornika ministarstva navodi se da je američka vlada do sada pomogla više od 9 tisuća Amerikanaca da napuste Bliski istok. Istodobno je zaprimljeno još oko 3 tisuće zahtjeva građana koji traže pomoć kako bi se vratili u SAD.

"Komercijalni zračni letovi i dalje su dostupni u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu i Egiptu, a ministarstvo aktivno pomaže američkim građanima pri rezervaciji tih karata", stoji u priopćenju. Dodaje se i kako se za građane koji se nalaze u zemljama gdje komercijalni letovi trenutno nisu dostupni organizira putovanje u treće zemlje, ovisno o sigurnosnim uvjetima. To uključuje i povećanje mogućnosti kopnenog prijevoza za američke državljane koji žele napustiti Izrael, dok vlasti nastavljaju pratiti razvoj situacije u regiji.

Više o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku možete pratiti OVDJE.

