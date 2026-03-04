FREEMAIL
BLISKI ISTOK U KAOSU /

Otkriveno zašto su Iran napali u subotu: Planirali su tjedan dana ranije, ali jedan poziv promijenio je sve

Foto: Photo Press Service/Bestimage/Profimedia

Trump je već bio sklon napasti Iran prije nego što je saznao tu informaciju. No, nije odlučio kada - a to mu je olakšao poziv Netanyahua

4.3.2026.
9:40
Dunja Stanković
Photo Press Service/Bestimage/Profimedia
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi mu dojavio da će se iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei i njegovi glavni savjetnici sastati na jednom mjestu u prijestolnici Teheranu u subotu ujutro. 

Netanjahu je Trumpu predstavio mogućnost - svi mi mogli biti ubijeni jednim zračnim napadom, otkrila su tri izvora za Axios. 

Upravo je taj telefonski poziv označio prijeloman trenutak koji je pokrenuo rat protiv Irana i odgovara na pitanje koje su zakonodavci, skeptici u MAGA-i te drugi svjetski čelnici postavljali od subote. 

Zašto baš sada?

Vrhovni vođa Hamenei i njegovi suradnici bili su mete i prilika koju Trump i Netanyahu nisu željeli propustiti. Početna provjera CIA po Trumpovom nalogu potvrdila je ono što e saznala izraelska obavještajna služba. 

Trump je već bio sklon napasti Iran prije nego što je saznao tu informaciju. No, nije odlučio kada - a to mu je olakšao poziv Netanyahua. 

Pripreme za napad

Telefonski poziv dvojice čelnika bio je samo dio višemjesečne intenzivne koordinacije. Američki i izraelski dužnosnici tvrde da su se Trump i Netanyahu sastali dva puta uživo i 15 puta čuli telefonom u razdoblju od dva mjeseca prije početka udara. 

SAD i Izrael razmišljali su o napadu tjedan dana ranije, ali su ga odgodili iz obavještajnih i operativnih razloga. Jedan od njih je, navodno, i loše vrijeme. 

Nakon što je SAD potvrdio dojavu Izraelaca, ubrzale su se pripreme. U četvrtak, Trumpovi izaslanici su ga nazvali iz Ženeve nakon razgovora s iranskim dužnosnicima i jasno mu dali do znanja da pregovori ne vode nikamo. 

Trump je bio uvjeren u dvije stvari - obavještajni podaci o lokaciji Hameneija i suradnika bili su točni, a diplomacija je bila mrtva.

Konačna naredba stigla je u petak u 15.38 sati po istočnom vremenu. 

Jedanaest sati kasnije, bombe su pale na Teheran, Hamenei je ubijen, a rat je počeo. 

Izrael i SAD pokrenule su zajedničku operaciju, a Iran je obećao odmazdu i odgovorio napadima na američke ciljeve u zemljama regije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Iranci u Hrvatskoj slave rat: 'Trebat će 30 godina da se izgradi što je uništeno'

