Otkriveno zašto su Iran napali u subotu: Planirali su tjedan dana ranije, ali jedan poziv promijenio je sve

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi mu dojavio da će se iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei i njegovi glavni savjetnici sastati na jednom mjestu u prijestolnici Teheranu u subotu ujutro.

Netanjahu je Trumpu predstavio mogućnost - svi mi mogli biti ubijeni jednim zračnim napadom, otkrila su tri izvora za Axios.

Upravo je taj telefonski poziv označio prijeloman trenutak koji je pokrenuo rat protiv Irana i odgovara na pitanje koje su zakonodavci, skeptici u MAGA-i te drugi svjetski čelnici postavljali od subote.

Zašto baš sada?

Vrhovni vođa Hamenei i njegovi suradnici bili su mete i prilika koju Trump i Netanyahu nisu željeli propustiti. Početna provjera CIA po Trumpovom nalogu potvrdila je ono što e saznala izraelska obavještajna služba.

Trump je već bio sklon napasti Iran prije nego što je saznao tu informaciju. No, nije odlučio kada - a to mu je olakšao poziv Netanyahua.

Pripreme za napad

Telefonski poziv dvojice čelnika bio je samo dio višemjesečne intenzivne koordinacije. Američki i izraelski dužnosnici tvrde da su se Trump i Netanyahu sastali dva puta uživo i 15 puta čuli telefonom u razdoblju od dva mjeseca prije početka udara.

SAD i Izrael razmišljali su o napadu tjedan dana ranije, ali su ga odgodili iz obavještajnih i operativnih razloga. Jedan od njih je, navodno, i loše vrijeme.

Nakon što je SAD potvrdio dojavu Izraelaca, ubrzale su se pripreme. U četvrtak, Trumpovi izaslanici su ga nazvali iz Ženeve nakon razgovora s iranskim dužnosnicima i jasno mu dali do znanja da pregovori ne vode nikamo.

Trump je bio uvjeren u dvije stvari - obavještajni podaci o lokaciji Hameneija i suradnika bili su točni, a diplomacija je bila mrtva.

Konačna naredba stigla je u petak u 15.38 sati po istočnom vremenu.

Jedanaest sati kasnije, bombe su pale na Teheran, Hamenei je ubijen, a rat je počeo.

Izrael i SAD pokrenule su zajedničku operaciju, a Iran je obećao odmazdu i odgovorio napadima na američke ciljeve u zemljama regije.

