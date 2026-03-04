U trapericama i tenisicama koje upadaju u oči: Evo što na nogama nosi Srđan Mlađan

Na Županijski sud u Varaždinu jutros je pod jakom pratnjom policije, stigao Srđan Mlađan, najopasniji hrvatski zatvorenik. Dok mu počinje novo suđenje, pažnju ne privlači samo ono što govori nego i ono što je nosio na nogama.

Nike Infinity u središtu pozornosti

Posebnu pažnju ukrale su – tenisice. Dok su mu oko gležnjeva bile lisice povezane lancem, na nogama je nosio Nike Infinity model, čija se cijena kreće oko 190 eura. Riječ je o modernim, tehnički naprednim tenisicama sa GORE-TEX oznakom, što znači da su vodootporne i prilagođene svim vremenskim uvjetima. Model osmišljen za stabilnost, udobnost i kontrolu pokreta.

Iza rešetaka još niz godina?

Podsjetimo, suđenje Mlađanu počinje danas, a optužnica protiv njega potvrđena je početkom prosinca prošle godine. Tereti ga se za više kaznenih djela, uključujući poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode te neovlašteni pristup računalnim sustavima. Ako bude proglašen krivim, mogao bi iza rešetaka provesti još niz godina, iako bi prema trenutačnoj presudi iz zatvora trebao izaći u svibnju 2027. godine.

Podsjetimo, optužnica je podignuta nakon što je njegov kum Željko Bjelić u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" iznio tvrdnje da je Mlađan od njega tražio da pronađe osobe koje su svjedočile protiv njega i usmrti ih. Također ga se tereti da je od zatvorenika tražio da jednoj osobi u računalo instalira zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Dok sudski postupak tek počinje, javnost pomno prati svaki detalj – od teških optužbi koje mu se stavljaju na teret do kontrasta između lisica na nogama i tenisica koje koštaju gotovo 200 eura.

