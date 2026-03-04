FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE CIJENU /

U trapericama i tenisicama koje upadaju u oči: Evo što na nogama nosi Srđan Mlađan

U moru tamnih uniformi i službene ozbiljnosti unijele su gotovo neobičnu dozu modnog momenta

4.3.2026.
10:36
Hot.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na Županijski sud u Varaždinu jutros je pod jakom pratnjom policije, stigao Srđan Mlađan, najopasniji hrvatski zatvorenik. Dok mu počinje novo suđenje, pažnju ne privlači samo ono što govori nego i ono što je nosio na nogama.

Nike Infinity u središtu pozornosti

Posebnu pažnju ukrale su – tenisice. Dok su mu oko gležnjeva bile lisice povezane lancem, na nogama je nosio Nike Infinity model, čija se cijena kreće oko 190 eura. Riječ je o modernim, tehnički naprednim tenisicama sa GORE-TEX oznakom, što znači da su vodootporne i prilagođene svim vremenskim uvjetima. Model osmišljen za stabilnost, udobnost i kontrolu pokreta.

U trapericama i tenisicama koje upadaju u oči: Evo što na nogama nosi Srđan Mlađan
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U trapericama i tenisicama koje upadaju u oči: Evo što na nogama nosi Srđan Mlađan
Foto: Screneshot TOP4RUNNING

 

Iza rešetaka još niz godina?

Podsjetimo, suđenje Mlađanu počinje danas, a optužnica protiv njega potvrđena je početkom prosinca prošle godine. Tereti ga se za više kaznenih djela, uključujući poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode te neovlašteni pristup računalnim sustavima. Ako bude proglašen krivim, mogao bi iza rešetaka provesti još niz godina, iako bi prema trenutačnoj presudi iz zatvora trebao izaći u svibnju 2027. godine.

Podsjetimo, optužnica je podignuta nakon što je njegov kum Željko Bjelić u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" iznio tvrdnje da je Mlađan od njega tražio da pronađe osobe koje su svjedočile protiv njega i usmrti ih. Također ga se tereti da je od zatvorenika tražio da jednoj osobi u računalo instalira zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Dok sudski postupak tek počinje, javnost pomno prati svaki detalj – od teških optužbi koje mu se stavljaju na teret do kontrasta između lisica na nogama i tenisica koje koštaju gotovo 200 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Srđan Mlađan dolazi na sud

Srđan MlađanTenisiceNikeNike TenisiceDosje Jarak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx