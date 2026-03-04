Mlađan: 'Prestanite plašiti hrvatski narod sa mnom'; Zatražio da svjedoči Andrija Jarak

Srđan Mlađan, jedan od najopasnijih hrvatskih zatvorenika, u srijedu ujutro stigao je na Županijski sud u Varaždinu gdje mu je sutkinja pročitala optužnicu.

Dopratilo ga je pet pravosudnih policajaca u punoj opremi, a pričati je počeo nedugo nakon ulaska u sudnicu.

"Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivica i patološkog prevaranta. Prestanite plašiti narod Hrvatske sa mnom", rekao je Mlađan, vjerojatno pritom misleći na svojeg kuma Željka Bjelića, nakon čijeg intervjua u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" je optužnica i podignuta.

Sutkinja ga je zamolila da se suzdrži te da će kasnije dobiti priliku govoriti. Nakon čitanja optužnice, Mlađan je poručio da je nije razumio jer je "puna nelogičnosti". Rekao je da "s gnušanjem odbacuje sve što mu se stavlja na teret". Dodaje da se ne smatra krivim.

Zatražio da se Andrija Jarak dovede kao svjedok

Mlađen je predložio da se nabavi osobnik njegovog kuma Željka Bjelića, iz zatvora u Požegi i kaznionice u Lepoglavi.

"Tamo se nalaze svi njegovi podaci i možebitna slična lažna prijavljivanja drugih zatvorenika", naveo je Mlađan. Isto tako, zatražio je da se kao svjedoka pozove RTL-ovog Andriju Jarka te da se pribavi sva snimljena Bjelićeva svjedočenja iz 'Dosjea Jarak' i neobjavljeni materijal. "Tamo se iznose činjenice o ovom slučaju za koje znamo i ne znamo", rekao je Mlađan.

Tužiteljica se pak usprotivila nabavljanju tih materijala, jer Bijelić nije optuženi, već svjedok. Predlaže da se odbije i zahtjev o ispitivanju Jarka, Ističe da je Andrija Jarak reporter te da nema neposredna saznanja o tim kaznenim djelima.

Mlađan se protivi isključenju javnosti: "Ne vidim razlog da se javnost isključuje, bitno je da se cijela priča pokaže onakva kakva je, a ne da se nešto skriva. Jedino ja mogu biti oštećen, ali prihvaćam to, jer ako se stvari izvuku iz konteksta, ispadam kriv", ocijenio je Mlađan. "Ne vidim zašto je gospođa tužiteljica uporna u tome", dodaje Mlađan.

Sutkinja odlučila

Sutkinja je donijela odluku da će se ispitati Renato Filipović, da će se pribaviti svi podaci protiv Bjelića, kao i sve snimke Dosjea Jarak - i objavljene i neobjavljene.

O eventualnom saslušanju Andrije Jarka odlučit će se naknadno.

Javnost će se isključiti na dijelu suđenja.

Detalji optužnice

Podsjetimo, optužnica je potvrđena početkom prosinca prošle godina, a obuhvaća više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima

Podignuta je nakon što je njegov kum Željko Bjelić u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" dao opsežni intervju i potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih. Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem