DIVLJE PČELE /

Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta

Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta
Foto: Rtl

Nova epizoda serije 'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

4.3.2026.
9:51
Hot.hr
Rtl
Kata riba kuću nakon Markovog pokušaja da zapali kuću sestara Runje. Dok se Zora i Kata bore s benzinom, Cvita i Nikola uživaju u razmišljanju o životu u Ženevi. Idilu uništi Cvitina zamolba da povedu Zoru sa sobom u inozemstvo. Kata pokušava doznati gdje je Jasmin, a preko Karmele i Krste doznaje kako doći do navodno oca Zorinog djeteta. Stipan i Sikirica pripremili su sve za njezino putovanje u potrazi za istinom.

Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta
Foto: Rtl
Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta
Foto: Rtl

Pukovnik napušta Badurinu - uz obećanje da će naći osobu koja mu je ubila sina. Ante, pak, želi spriječiti Nikolu u odlasku. Kod Luce komentiraju brak Anke i Šušnjare, a Zdravko je, pak, sve hladniji prema supruzi. Jakov se brine oko Katarine i Tome. Nikola presreće Zoru i želi s njom razgovarati, ispričava joj se na teškim riječima. Kata uskoro čuje istinu od Jasmina, a Toma čini nezamislivo!

Katarina nađe Jasmina, on joj otkriva da nije otac Zorinog djeteta
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

