UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /

U frontalnom sudaru hitne pomoći i autobusa najmanje 16 mrtvih: 'Neka im duše počivaju u miru'

Foto: Facebook/Asaan Apusi Fatawu/Screenshot

Vjeruje se da je hitna pomoć pretjecala drugo vozilo kada se frontalno zabila u nadolazeći autobus

4.3.2026.
10:53
Tajana Gvardiol
Facebook/Asaan Apusi Fatawu/Screenshot
Najmanje 16 ljudi poginulo je u stravičnom frontalnom sudaru kola hitne pomoći i autobusa punog putnika u regiji Ashanti u Gani u utorak kasno navečer. Vjeruje se da je hitna pomoć pretjecala drugo vozilo kada se frontalno zabila u nadolazeći autobus, piše The Sun

Autobus je prevozio putnike iz Kumasija u Bechem kada se sudar dogodio u blizini malog grada Potrikroma. Očevici su lokalnim medijima rekli da su posljedice bile "strašne".

"Primio sam informacije o tragičnoj nesreći koja je odnijela živote 16 nevinih duša u Potrikromu u jugoistočnom okrugu Ahafo Ano. Moja najdublja sućut njihovim obiteljima. Neka im duše počivaju u miru", napisao je regionalni ministar Ashantija, dr. Frank Amoakohene. Istraga je u tijeku. 

