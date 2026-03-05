Pogledajte prve korake Lindsey Vonn nakon teške ozljede na Olimpijskim igrama

Lindsey Vonn objavila je video koji prikazuje prve korake oporavka nakon teškog loma noge na Zimske olimpijske igre 2026. Legendarna američka skijašica (41) na Instagramu je pokazala kako izgleda početak zahtjevne rehabilitacije nakon povratka u SAD.

“Teška su vremena, ali sam zahvalna i nastavljam raditi. Cilj je samo jedan, ozdraviti, dan po dan”, poručila je.

Ozlijedila se 8. veljače nakon pada na stazi te je helikopterom prevezena u bolnicu u Italiji, gdje je prošla nekoliko operacija. Kući se vratila 1. ožujka i sada je potpuno usredotočena na terapiju i oporavak.

Povratak je, priznaje, bio i emotivan jer ju je kod kuće dočekala još jedna teška vijest, njezin pas Leo uginuo je dan nakon nesreće. “Lijepo je opet spavati u vlastitom krevetu, ali ulazak u kuću bez Lea bio je jako težak”, napisala je.

Posebno je zahvalila liječničkom timu, među kojima je i kirurg Tom Hackett, za kojeg kaže da joj je spasio nogu. “Vi vidite samo rezultat, ali iza toga su sati rada mog medicinskog tima. Doslovno je potrebno cijelo selo”, poručila je Vonn.

